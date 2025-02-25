https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/fifa-adana-demirspora-6-puan-silme-cezasi-verdi-1093979463.html
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
Sputnik Türkiye
FIFA Disiplin Komitesi, Süper Lig ekibi Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulübe uygulanan cezanın 1 dosya... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T18:15+0300
2025-02-25T18:15+0300
2025-02-25T18:15+0300
spor
adana
fifa
adana demirspor
türkiye futbol federasyonu (tff)
ceza
ceza infaz kanunu
disiplin kurulu
disiplin
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor’a FIFA kararıyla 6 puan silme cezası verildi.TFF tarafından yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri kullanıldı. Bu karar, Adana Demirspor’un ligdeki konumunu olumsuz etkiledi. Puan kaybı sonrası takımın sıralamadaki yeri değişirken, küme düşme hattındaki mücadelede de büyük bir dezavantaj oluşturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/adana-demirspor-maci-sonrasi-mertens-tartismalarin-odaginda-tecrubeli-futbolcunun-psikolojisi-1093770277.html
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adana, fifa, adana demirspor, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, ceza infaz kanunu, disiplin kurulu, disiplin, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), disiplin komitesi, profesyonel futbol disiplin kurulu, disiplin denetimi merkez komitesi
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
FIFA Disiplin Komitesi, Süper Lig ekibi Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulübe uygulanan cezanın 1 dosya üzerinden verildiğini açıkladı. Kararın ardından Adana Demirspor’un ligdeki puan durumu olumsuz etkilendi.
Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor’a FIFA kararıyla 6 puan silme cezası verildi.
TFF tarafından yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri kullanıldı. Bu karar, Adana Demirspor’un ligdeki konumunu olumsuz etkiledi. Puan kaybı sonrası takımın sıralamadaki yeri değişirken, küme düşme hattındaki mücadelede de büyük bir dezavantaj oluşturdu.