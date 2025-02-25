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FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi
Sputnik Türkiye
FIFA Disiplin Komitesi, Süper Lig ekibi Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulübe uygulanan cezanın 1 dosya... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor’a FIFA kararıyla 6 puan silme cezası verildi.TFF tarafından yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri kullanıldı. Bu karar, Adana Demirspor’un ligdeki konumunu olumsuz etkiledi. Puan kaybı sonrası takımın sıralamadaki yeri değişirken, küme düşme hattındaki mücadelede de büyük bir dezavantaj oluşturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/adana-demirspor-maci-sonrasi-mertens-tartismalarin-odaginda-tecrubeli-futbolcunun-psikolojisi-1093770277.html
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adana, fifa, adana demirspor, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, ceza infaz kanunu, disiplin kurulu, disiplin, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), disiplin komitesi, profesyonel futbol disiplin kurulu, disiplin denetimi merkez komitesi
adana, fifa, adana demirspor, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, ceza infaz kanunu, disiplin kurulu, disiplin, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), disiplin komitesi, profesyonel futbol disiplin kurulu, disiplin denetimi merkez komitesi

FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi

18:15 25.02.2025
© AAAdana Demirspor yeni formaları 2021
Adana Demirspor yeni formaları 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA
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FIFA Disiplin Komitesi, Süper Lig ekibi Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulübe uygulanan cezanın 1 dosya üzerinden verildiğini açıkladı. Kararın ardından Adana Demirspor’un ligdeki puan durumu olumsuz etkilendi.
Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor’a FIFA kararıyla 6 puan silme cezası verildi.
TFF tarafından yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri kullanıldı. Bu karar, Adana Demirspor’un ligdeki konumunu olumsuz etkiledi. Puan kaybı sonrası takımın sıralamadaki yeri değişirken, küme düşme hattındaki mücadelede de büyük bir dezavantaj oluşturdu.
Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Belçikalı Dries Mertens ve Uruguaylı Lucas Torreira, İstanbul’a geldi. Uçağın geç saatlerde inmesine rağmen yüzlerce taraftar, havalimanına gelerek sevgi gösterisinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
SPOR
Adana Demirspor maçı sonrası Mertens tartışmaların odağında: Tecrübeli futbolcunun psikolojisi bozuldu
18 Şubat, 13:54
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