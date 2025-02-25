https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/fifa-adana-demirspora-6-puan-silme-cezasi-verdi-1093979463.html

FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi

FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi

Sputnik Türkiye

FIFA Disiplin Komitesi, Süper Lig ekibi Adana Demirspor’a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulübe uygulanan cezanın 1 dosya... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

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spor

adana

fifa

adana demirspor

türkiye futbol federasyonu (tff)

ceza

ceza infaz kanunu

disiplin kurulu

disiplin

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor’a FIFA kararıyla 6 puan silme cezası verildi.TFF tarafından yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur” ifadeleri kullanıldı. Bu karar, Adana Demirspor’un ligdeki konumunu olumsuz etkiledi. Puan kaybı sonrası takımın sıralamadaki yeri değişirken, küme düşme hattındaki mücadelede de büyük bir dezavantaj oluşturdu.

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