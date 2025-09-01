https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/fenerbahce-marco-asensionun-transferini-acikladi-1098997263.html
Fenerbahçe, Marco Asensio’nun transferini açıkladı
Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun kalıcı transferi için Fransa’nın Paris Saint-Germain takımıyla anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki tecrübeli orta... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
İspanyol futbolcu Marco Asensio 3+1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu.Asensio, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum. Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan birçok mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların sevgi ve desteğinin karşılığını vermeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.Marco Asensio, Fransa Ligi'nde PSG takımına 19 maçta 4 gol, 5 asist skor katkısı vermişti.
