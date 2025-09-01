https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/euro-haftaya-rekorla-basladi-482954-liraya-yukseldi-1098974507.html
Euro haftaya rekorla başladı: 48.2954 liraya yükseldi
Altın fiyatlarındaki rekor seviyenin ardından Euro'dan da rekor geldi. Euro 48.2954 lirayı gördü ve haftaya tarihi rekor seviyede başladı.Euro ne kadar?Euro kuru 48.2954 lirayla rekor kırdı.Euro, dolar karşısında değerlenmeye başladı. ABD'de faiz indirimlerinin başlayacak olması ihtimalinin artması ve Avrupa'da faiz indirimlerinin son bulduğuna dair sinyaller Euro'yu dolar karşısında güçlü kılmaya başladı.Bu gelişmenin etkisiyle birlikte Euro/dolar paritesi yükselişe geçti ve Euro da rekor seviyeye yükseldi.Dolar ne kadar?Dolar ise haftaya 41.11 lira seviyesinden başladı.
