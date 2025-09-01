https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/eski-belediye-baskani-aytac-durak-ucakta-fenalasti-ucak-acil-inis-yapti-1098989734.html

Eski belediye başkanı Aytaç Durak uçakta fenalaştı: Uçak acil iniş yaptı

Adana eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, İstanbul'a gitmek üzere bindiği uçakta fenalaştı. 87 yaşındaki Durak için uçak acil iniş yaptı. Durak hastanede tedavi altına alındı. İstanbul'a gelmek için Adana'dan uçağa binen Adana eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, uçuş sırasında fenalaştı. Tansiyon hastası olan Durak için acil kodu verilirken, uçak Çukurova Bölgesel Havalimanı'na acil iniş yaptı. Hastaneye kaldırılan Durak tedavi altına alındı. Aytaç Durak kimdir?Aytaç Durak 1938 yılında Adana'nın Karaisalı İlçesi'nde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitiren Durak bir çok kurumda çalıştı. Siyasete atılan durak, 25 Mart 1984, 27 Mart 1994, 18 Nisan 1999, 28 Mart 2004 ve 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde beş kez Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

