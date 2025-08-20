Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/kayseri-buyuksehir-belediye-baskani-buyukkilic-anjiyo-oldu-belediyeden-ilk-aciklama-geldi-1098731543.html
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç anjiyo oldu: Belediyeden ilk açıklama geldi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç anjiyo oldu: Belediyeden ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo oldu. Belediye, Büyükkılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T23:45+0300
2025-08-20T23:45+0300
türki̇ye
kayseri
kayseri büyükşehir belediyesi
kayseri valiliği
kalp
kalp krizi
kalp çarpıntısı
koroner kalp hastalığı
kırık kalp sendromu
kalp hastalıkları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/07/1044215522_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_344658287d079b591d007c057b7b7abf.jpg
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo yapıldı.Belediyeden yapılan duyuruda, Büyükkılıç’ın bugün Erciyes Üniversitesi’nde rutin sağlık kontrolünden geçtiği, kontroller kapsamında anjiyo işleminin uygulandığı belirtildi. Operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, başkanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığı kaydedildi.Açıklamada, Büyükkılıç’a gösterilen ilgi ve geçmiş olsun dilekleri için halka teşekkür edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/bilim-insanlari-uyardi-pazartesi-sendromu-gercekten-kalp-krizi-riskini-artiriyor-mu-1097874482.html
türki̇ye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/07/1044215522_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a36f821d4ea651d0bdad336edbb650fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kayseri, kayseri büyükşehir belediyesi, kayseri valiliği, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı
kayseri, kayseri büyükşehir belediyesi, kayseri valiliği, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç anjiyo oldu: Belediyeden ilk açıklama geldi

23:45 20.08.2025
© AAKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
© AA
Abone ol
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo oldu. Belediye, Büyükkılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna duyurdu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo yapıldı.
Belediyeden yapılan duyuruda, Büyükkılıç’ın bugün Erciyes Üniversitesi’nde rutin sağlık kontrolünden geçtiği, kontroller kapsamında anjiyo işleminin uygulandığı belirtildi. Operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, başkanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Büyükkılıç’a gösterilen ilgi ve geçmiş olsun dilekleri için halka teşekkür edildi.
ABD'de ünlü şarkıcıyla gündeme geldi: Sessiz kalp krizi nedir? - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2025
SAĞLIK
Bilim insanları uyardı: Pazartesi sendromu gerçekten kalp krizi riskini artırıyor mu?
14 Temmuz, 16:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала