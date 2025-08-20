https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/kayseri-buyuksehir-belediye-baskani-buyukkilic-anjiyo-oldu-belediyeden-ilk-aciklama-geldi-1098731543.html

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç anjiyo oldu: Belediyeden ilk açıklama geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç anjiyo oldu: Belediyeden ilk açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo oldu. Belediye, Büyükkılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna... 20.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-20T23:45+0300

2025-08-20T23:45+0300

2025-08-20T23:45+0300

türki̇ye

kayseri

kayseri büyükşehir belediyesi

kayseri valiliği

kalp

kalp krizi

kalp çarpıntısı

koroner kalp hastalığı

kırık kalp sendromu

kalp hastalıkları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/07/1044215522_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_344658287d079b591d007c057b7b7abf.jpg

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo yapıldı.Belediyeden yapılan duyuruda, Büyükkılıç’ın bugün Erciyes Üniversitesi’nde rutin sağlık kontrolünden geçtiği, kontroller kapsamında anjiyo işleminin uygulandığı belirtildi. Operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, başkanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığı kaydedildi.Açıklamada, Büyükkılıç’a gösterilen ilgi ve geçmiş olsun dilekleri için halka teşekkür edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/bilim-insanlari-uyardi-pazartesi-sendromu-gercekten-kalp-krizi-riskini-artiriyor-mu-1097874482.html

türki̇ye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayseri, kayseri büyükşehir belediyesi, kayseri valiliği, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı