https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/kayseri-buyuksehir-belediye-baskani-buyukkilic-anjiyo-oldu-belediyeden-ilk-aciklama-geldi-1098731543.html
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç anjiyo oldu: Belediyeden ilk açıklama geldi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç anjiyo oldu: Belediyeden ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo oldu. Belediye, Büyükkılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T23:45+0300
2025-08-20T23:45+0300
2025-08-20T23:45+0300
türki̇ye
kayseri
kayseri büyükşehir belediyesi
kayseri valiliği
kalp
kalp krizi
kalp çarpıntısı
koroner kalp hastalığı
kırık kalp sendromu
kalp hastalıkları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/07/1044215522_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_344658287d079b591d007c057b7b7abf.jpg
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo yapıldı.Belediyeden yapılan duyuruda, Büyükkılıç’ın bugün Erciyes Üniversitesi’nde rutin sağlık kontrolünden geçtiği, kontroller kapsamında anjiyo işleminin uygulandığı belirtildi. Operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, başkanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığı kaydedildi.Açıklamada, Büyükkılıç’a gösterilen ilgi ve geçmiş olsun dilekleri için halka teşekkür edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/bilim-insanlari-uyardi-pazartesi-sendromu-gercekten-kalp-krizi-riskini-artiriyor-mu-1097874482.html
türki̇ye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/07/1044215522_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a36f821d4ea651d0bdad336edbb650fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kayseri, kayseri büyükşehir belediyesi, kayseri valiliği, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı
kayseri, kayseri büyükşehir belediyesi, kayseri valiliği, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç anjiyo oldu: Belediyeden ilk açıklama geldi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo oldu. Belediye, Büyükkılıç’ın sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna duyurdu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo yapıldı.
Belediyeden yapılan duyuruda, Büyükkılıç’ın bugün Erciyes Üniversitesi’nde rutin sağlık kontrolünden geçtiği, kontroller kapsamında anjiyo işleminin uygulandığı belirtildi. Operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, başkanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Büyükkılıç’a gösterilen ilgi ve geçmiş olsun dilekleri için halka teşekkür edildi.