Çift maaş alanları ilgilendiriyor: Çift banka promosyonu alabilirsiniz
Çift maaş alanları ilgilendiriyor: Çift banka promosyonu alabilirsiniz
Sputnik Türkiye
07.08.2025
Emeklilere yönelik banka promosyonlarında yeni kampanyalar dikkat çekiyor. Maaşlar yükseldikçe, emeklilere verilen promosyonlar da artıyor. Ağustos ayı itibarıyla bazı bankalar 27 bin liraya kadar ödeme yaparken, emekli yakınlarını yönlendirenlere de ek 2.500 TL’ye kadar ödeme sunuluyor.Daha önce promosyon almış olan emekliler de yeni kampanyalardan faydalanabiliyor. Bunun için önce mevcut bankadan cayma işlemi yapılması gerekiyor. Geri ödeme tutarı, alınan promosyonun kalan ay sayısına göre hesaplanıyor. Ardından ister aynı banka ile yeniden anlaşma yapılabiliyor, isterse farklı bir bankaya geçiş sağlanarak yeni promosyon alınabiliyor.Çift maaş alanlar nasıl çift emekli maaş promosyonu alır?Bazı emekliler için ise çift promosyon alma fırsatı doğuyor. Kendi maaşının yanı sıra eşinden ölüm maaşı alan kişiler, bu iki maaşı farklı bankalardan alırlarsa iki ayrı promosyon kazanabiliyor. Örneğin 25 bin TL kendi maaşı ve 10 bin TL de eş maaşı olan bir kişi, bu iki maaşı da aynı bankadan alırsa toplam 30 bin lira geliri oluyor. Maaşların promosyonu en az 12 bin lira olacak. Ancak maaşları ayrı ayrı bankalara taşırsa kendi emekliliği için en az 12 bin lira, ölüm maaşı için ise en az 8 bin lira alacak. Böylece toplam promosyon en az 20 bin liraya çıkacak. Bu tutar bankanın maaş promosyonu kampanyasına göre çok daha yukarı çıkabilecek.
