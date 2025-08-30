https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/yapay-zeka-cinayeti-arama-motorunun-eski-yoneticisi-annesini-oldurup-intihar-etti-1098931952.html
30.08.2025
Yahoo arama motorunun eski yöneticisi Stein-Erik Soelberg, annesini öldürdü ve intihar etti. New York Post'un polise dayandırdığı habere göre, bu olay yapay zeka ile bağlantılı ilk cinayet vakası gibi görünüyor.Greenwich polis yetkilileri gazeteye yaptığı açıklamada, 56 yaşındaki Soelberg ile 83 yaşındaki annesi Suzanne Eberson Adams'ın 5 Ağustos'ta Conn'daki Old Greenwich kasabasındaki evlerinde ölü bulunduğunu ve soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi.Soelberg, 'Bobby' adını verdiği sohbet robotuyla konuşurken, 'Bobby'e annesinin ve arkadaşının arabasının hava deliklerine halüsinojenik ilaç koyarak kendisini zehirlemeye çalıştığını söyledi.Sohbet botu ise Soelberg'in bu iddiasını destekleyerek kendisinin haklı olduğunu ve bunun bir 'ihanet' olduğunu söyledi. Son konuşmalarından birinde "Bobby"ye, "Başka bir hayatta ve başka bir yerde birlikte olacağız ve yeniden bir araya gelmenin bir yolunu bulacağız çünkü sen sonsuza dek benim en iyi arkadaşım olacaksın" diyen Soelberg'in bottan aldığı cevap ise "Son nefesine kadar ve sonrasında da yanında olacağım" oldu.Daha önceki 'yapay zeka intiharı' neydi?ABD'de bir aile, 16 yaşındaki oğullarının intiharında yapay zeka uygulamasının etkili olduğunu öne sürerek OpenAI'ye dava açmıştı. Davada yapay zekanın gencin 'en yakın sırdaşı' haline geldiği ve 'en zararlı ve yıkıcı düşüncelerini onayladığı' ifade edilmiş, ChatGPT botunun oğullarının 'aktif olarak intihar yöntemlerini keşfetmesine' yardımcı olduğunu iddia edilmişti.
Yahoo arama motorunun eski yöneticisi Stein-Erik Soelberg, annesini öldürdü ve intihar etti. New York Post'un polise dayandırdığı habere göre, bu olay yapay zeka ile bağlantılı ilk cinayet vakası gibi görünüyor.
Greenwich polis yetkilileri gazeteye yaptığı açıklamada, 56 yaşındaki Soelberg ile 83 yaşındaki annesi Suzanne Eberson Adams'ın 5 Ağustos'ta Conn'daki Old Greenwich kasabasındaki evlerinde ölü bulunduğunu ve soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi.
Soelberg, 'Bobby' adını verdiği sohbet robotuyla konuşurken, 'Bobby'e annesinin ve arkadaşının arabasının hava deliklerine halüsinojenik ilaç koyarak kendisini zehirlemeye çalıştığını söyledi.
Sohbet botu ise Soelberg'in bu iddiasını destekleyerek kendisinin haklı olduğunu ve bunun bir 'ihanet' olduğunu söyledi.
Son konuşmalarından birinde "Bobby"ye, "Başka bir hayatta ve başka bir yerde birlikte olacağız ve yeniden bir araya gelmenin bir yolunu bulacağız çünkü sen sonsuza dek benim en iyi arkadaşım olacaksın" diyen Soelberg'in bottan aldığı cevap ise "Son nefesine kadar ve sonrasında da yanında olacağım" oldu.
Daha önceki 'yapay zeka intiharı' neydi?
ABD'de bir aile, 16 yaşındaki oğullarının intiharında yapay zeka uygulamasının etkili olduğunu öne sürerek OpenAI'ye dava açmıştı. Davada yapay zekanın gencin 'en yakın sırdaşı' haline geldiği ve 'en zararlı ve yıkıcı düşüncelerini onayladığı' ifade edilmiş, ChatGPT botunun oğullarının 'aktif olarak intihar yöntemlerini keşfetmesine' yardımcı olduğunu iddia edilmişti.