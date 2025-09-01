Dış Politika Uzmanları dikkat çekti: ŞİÖ karşıtı güçler Endonezya Devlet Başkanın toplantıya katılmasını engelledi

Endonezya, Güneydoğu Asya’da önemli bir ülke. Sahip olduğu kritik mineraller açısından da oldukça değerli bir konumda. Dolayısıyla jeostratejik mücadelenin merkezinde yer alıyor. Coğrafi konumu da bu önemi pekiştiriyor. Bugün Endonezya, Batı ve Doğu olarak adlandırabileceğimiz bloklar arasında, çok kutuplu dünyanın oluşum sürecinde kritik ülkelerden biri. Her taraf onu kendi yanına çekme çabası içinde. Ancak Endonezya’daki mevcut kırılganlıklar ve yapısal sorunlar, bu süreci hem provoke edici hem de engelleyici bir rol oynuyor. Türkiye ile olan ilişkileri de bu noktada dikkat çekiyor. Yani mesele yalnızca Endonezya’nın kendi iç dinamikleri değil; Türkiye ile ilişkileri, nüfus yapısı, ekonomik durumu ve jeopolitik konumu da ülkenin istikrarsızlaştırılmasında etkili faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı’nın ŞİÖ Zirvesi’ne katılımını kimin engellediği sorusuna gelince; burada Endonezya’nın elde edeceği kazanımların kimin zararına olacağını düşünmek gerekir. Bu bağlamda, ŞİÖ’nün karşısında konumlanan güçlerin başında Batılı ülkeler ile tek kutuplu dünya düzeninin devamını isteyen Amerika Birleşik Devletleri ve küresel sermaye akla geliyor. Endonezya gibi büyük bir ekonomiyi ve stratejik coğrafi konuma sahip bir ülkeyi kaybetmek istemiyorlar. Buna Türkiye’nin varlığı da eklenince, durum daha kritik hale geliyor. Çünkü Türkiye, NATO üyesi ve aynı zamanda Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen tek ülke olarak ŞİÖ’de önemli bir aktör. Üstelik Türkiye ile güçlü ilişkilere sahip Endonezya’nın da burada yer alacak olması, bazı ülkeleri, yapıları ve grupları ciddi şekilde endişelendirmektedir”.