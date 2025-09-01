Denizli dört gündür yanıyor: Orman yangınına müdahale sürüyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/denizli-dort-gundur-yaniyor-orman-yanginina-mudahale-suruyor-1098979010.html

01.09.2025

Aydın'da 29 Ağustos'ta başlayan ve Denizli Buldan ilçesine sıçrayan orman yangını dördüncü gününe girdi. Yangına gece boyunca süren müdahaleye günün aydınlanmasıyla birlikte 28 hava aracı yeniden destek vermeye başladı. Havadan ve karadan müdahaleye rağmen söndürülemediAydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkan, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaşan orman yangınına müdahale gece boyunca devam etti.Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla 1 uçak ile 27 helikopter yeniden destek vermeye başladı. Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda, 151 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 886 personel yer alıyor.Bir yandan hasar tespit çalışmaları da sürüyorÖte yandan orman yangını nedeniyle dün tedbir amaçlı boşaltılan Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde yaşayanlar evlerine geri döndü.Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri, zarar tespit çalışmasına devam ederken, Türk Kızılay görevlileri de vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yardımlarını sürdürüyor.

