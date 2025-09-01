https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/cinde-rusya-turkiye-zirvesi-lavrov-likhacev-ve-dmitriev-heyette-1098975539.html

Çin'de Rusya-Türkiye zirvesi: Lavrov, Lihaçev ve Dmitriyev heyette

Çin’in Tianjin kentinde Putin-Erdoğan görüşmesi başlarken, Rus heyetinin ayrıntıları da netleşti. Görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rosatom... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098975684_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_2ae88a3ec8d7433fb7b3c4d724ed9d4b.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Çin’in Tianjin kentinde bir araya geldi. Görüşme, hem ikili ilişkiler hem de bölgesel gelişmeler açısından kritik bir döneme denk geliyor.Rus heyetinde dikkat çeken isimlerRusya tarafından görüşmelere katılacak isimler arasında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Yuriy Uşakov bulunuyor.Heyette ayrıca Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Müdürü Dmitriy Şugayev, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ve Rosatom CEO’su Aleksey Lihaçev yer alıyor.Gündem: Enerji, ulaştırma ve savunmaPutin-Erdoğan görüşmesinde öncelikli başlıklar arasında enerji projeleri, ulaştırma koridorları, savunma sanayii işbirliği ve yatırımlar öne çıkıyor. Özellikle Akkuyu Nükleer Santrali, doğalgaz merkezi projesi ve Rusya-Türkiye ticaret hacminin artırılması toplantının kritik gündem maddeleri arasında olacak.Bölgesel konular da masadaRus ve Türk heyetlerinin görüşmelerinde, Ukrayna krizi, Orta Doğu’daki gelişmeler ve Karadeniz güvenliği gibi bölgesel dosyaların da ele alınması bekleniyor.

