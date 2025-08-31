Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette 'canlı konum' iddiaları gündemde
13:24 31.08.2025 (güncellendi: 13:28 31.08.2025)
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette 'canlı konum' iddiaları
Boğaziçi Üniversitesinde Ayberk Kurtuluş (20) adlı bir kişi, 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla vurduktan sonra intihar etti. 24 suç kaydı olduğu belirtilen Kurtuluş'un 'canlı konumla Özdemir'in yanına gittiği' basına yansıdı.
Boğaziçi Üniversitesinde 24 suç kaydı olan 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki bir kafede 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü ve daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. Kurtuluş'un Özdemir'in telefonunda kayıtlı canlı konumunu takip ederek yanına gittiği iddiaları basına yansıdı.
Ne olmuştu?
Boğaziçi Üniversitesinde bir kişi, 15 yaşındaki kızı silahla vurduktan sonra intihar etti.
Üniversitenin Sarıyer'deki yerleşkesinde bir kafede 2 kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, kafede yerde yatar vaziyetteki A.K. (20) ve 15 yaşındaki H.Ö'ye müdahale etti ancak 2 genç de yaşamını yitirdi.
H.Ö. ile A.K. arasında gönül ilişkisi olduğunu tespit eden polis, gençler arasında sabah saatlerinde tartışma çıktığını, H.Ö'nün ilişkiyi sonlandırmak istediğini, A.K'nin bu sebeple olay yerine gelerek silahla H.Ö'ye ve kendisine ateş ettiğini belirledi.
Üniversiteden açıklama
Boğaziçi Üniversitesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili üniversitemiz gerekli işbirliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."