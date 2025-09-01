https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/besiktasta-sergen-yalcinin-ikinci-donemi-yenilgiyle-basladi-1098966521.html

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi yenilgiyle başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T00:32+0300

2025-09-01T00:32+0300

2025-09-01T00:32+0300

spor

sergen yalçın

beşiktaş

alanyaspor

corendon alanyaspor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098966625_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_0fe14cf7807ad8828715fa5f84ddd12a.jpg

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki ilk yenilgisini Alanyaspor karşısında aldı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci dönemine yenilgiyle başladı.Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısının büyük bölümünde hücumda etkili olamazken Alanyaspor, Ogundu'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltının ardından İbrahim Kaya'nın 45+5. dakikada attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu fırsatlardan yararlanamazken ev sahibi takım, 76. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Güven, eski takımına attığı golün ardından sevinmezken Alanyaspor, kalan sürede skoru korumayı başardı.Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 2. haftada ikas Eyüpspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek 3 puana ulaşmıştı. Beşiktaş, son 2 resmi maçta golü bulamadı. Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 5 müsabakada galip gelemedi.

2025

