Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi yenilgiyle başladı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi yenilgiyle başladı
01.09.2025
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki ilk yenilgisini Alanyaspor karşısında aldı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci dönemine yenilgiyle başladı.Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısının büyük bölümünde hücumda etkili olamazken Alanyaspor, Ogundu'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltının ardından İbrahim Kaya'nın 45+5. dakikada attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu fırsatlardan yararlanamazken ev sahibi takım, 76. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Güven, eski takımına attığı golün ardından sevinmezken Alanyaspor, kalan sürede skoru korumayı başardı.Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 2. haftada ikas Eyüpspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek 3 puana ulaşmıştı. Beşiktaş, son 2 resmi maçta golü bulamadı. Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 5 müsabakada galip gelemedi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi yenilgiyle başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
