Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/besiktasta-sergen-yalcinin-ikinci-donemi-yenilgiyle-basladi-1098966521.html
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi yenilgiyle başladı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi yenilgiyle başladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T00:32+0300
2025-09-01T00:32+0300
spor
sergen yalçın
beşiktaş
alanyaspor
corendon alanyaspor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098966625_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_0fe14cf7807ad8828715fa5f84ddd12a.jpg
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki ilk yenilgisini Alanyaspor karşısında aldı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci dönemine yenilgiyle başladı.Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısının büyük bölümünde hücumda etkili olamazken Alanyaspor, Ogundu'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltının ardından İbrahim Kaya'nın 45+5. dakikada attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu fırsatlardan yararlanamazken ev sahibi takım, 76. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Güven, eski takımına attığı golün ardından sevinmezken Alanyaspor, kalan sürede skoru korumayı başardı.Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 2. haftada ikas Eyüpspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek 3 puana ulaşmıştı. Beşiktaş, son 2 resmi maçta golü bulamadı. Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 5 müsabakada galip gelemedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/jose-mourinhonun-ayriliginin-ardindan-ilk-macina-cikan-fenerbahce-super-ligde-genclerbirligini-3-1-1098965684.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098966625_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2fab90b475da2640bf90a8a5a61f90d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergen yalçın, beşiktaş, alanyaspor, corendon alanyaspor
sergen yalçın, beşiktaş, alanyaspor, corendon alanyaspor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi yenilgiyle başladı

00:32 01.09.2025
© AA / Orhan ÇiçekBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mağlup oldukları maç sonrası stattan üzgün ayrıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mağlup oldukları maç sonrası stattan üzgün ayrıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© AA / Orhan Çiçek
Abone ol
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'deki ilk yenilgisini Alanyaspor karşısında aldı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci dönemine yenilgiyle başladı.
Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısının büyük bölümünde hücumda etkili olamazken Alanyaspor, Ogundu'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltının ardından İbrahim Kaya'nın 45+5. dakikada attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.
Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu fırsatlardan yararlanamazken ev sahibi takım, 76. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Güven, eski takımına attığı golün ardından sevinmezken Alanyaspor, kalan sürede skoru korumayı başardı.
Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 2. haftada ikas Eyüpspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek 3 puana ulaşmıştı. Beşiktaş, son 2 resmi maçta golü bulamadı.
Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 5 müsabakada galip gelemedi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe takımları karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
SPOR
Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi
Dün, 22:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала