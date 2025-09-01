Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/besiktasta-copte-bulunan-bebek-olayinda-detaylar-ortaya-cikti-iddialar-vahim-1098969640.html
Beşiktaş'ta çöpte bulunan bebek olayında detaylar ortaya çıktı: İddialar vahim
Beşiktaş'ta çöpte bulunan bebek olayında detaylar ortaya çıktı: İddialar vahim
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ta dün çöp konteynerinde yanık ve kesik izleri olan bebek cesedi bulunmuştu. Polis, 39 yaşındaki anne E.A.’yı gözaltına aldı. Kadının bebeği evde... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T08:02+0300
2025-09-01T08:02+0300
türki̇ye
beşiktaş
çöp
bebek cesedi
bebek ölümü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098969332_0:256:3131:2017_1920x0_80_0_0_be642553f8e3ae039faa43933e43bbf5.jpg
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde dün sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi bulmuş polis olayla ilgili araştırmaya başlamıştı. Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu belirlenen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi. Habertürk'ün haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Beşiktaş İlçe ekiplerinin başlattığı çalışmada bebeği çöp konteynerine atan annenin kimliği tespit edildi. İddialar vahim39 yaşındaki 3 çocuk annesi E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğunu belirten anne E.A.'nın bebeğini doğurduktan sonra cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi. Şüpheli anne daha sonra markete giderek alışveriş yaptı.Annenin, bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu sırada makasla bebeğe zarar verip ölümüne neden olduğu iddiası üzerinde duruluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/besiktasta-vucudunda-yanik-ve-kesikler-olan-bir-bebegin-cansiz-bedeni-bulundu-1098954372.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098969332_223:0:2912:2017_1920x0_80_0_0_6ce80dd025f4fb5dee0c17d7544f6521.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beşiktaş, çöp, bebek cesedi, bebek ölümü
beşiktaş, çöp, bebek cesedi, bebek ölümü

Beşiktaş'ta çöpte bulunan bebek olayında detaylar ortaya çıktı: İddialar vahim

08:02 01.09.2025
© AA / Mustafa Mert KaracaBeşiktaş'ta çöpte bulunan bebek olayında detaylar ortaya çıktı: Çöpe atıp markete gitmiş
Beşiktaş'ta çöpte bulunan bebek olayında detaylar ortaya çıktı: Çöpe atıp markete gitmiş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© AA / Mustafa Mert Karaca
Abone ol
Beşiktaş’ta dün çöp konteynerinde yanık ve kesik izleri olan bebek cesedi bulunmuştu. Polis, 39 yaşındaki anne E.A.’yı gözaltına aldı. Kadının bebeği evde doğurduktan sonra çöpe attığı ve ölümüne neden olduğu iddia ediliyor.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde dün sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi bulmuş polis olayla ilgili araştırmaya başlamıştı.
Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu belirlenen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi. Habertürk'ün haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Beşiktaş İlçe ekiplerinin başlattığı çalışmada bebeği çöp konteynerine atan annenin kimliği tespit edildi.

İddialar vahim

39 yaşındaki 3 çocuk annesi E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğunu belirten anne E.A.'nın bebeğini doğurduktan sonra cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi. Şüpheli anne daha sonra markete giderek alışveriş yaptı.
Annenin, bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu sırada makasla bebeğe zarar verip ölümüne neden olduğu iddiası üzerinde duruluyor.
Beşiktaş'ta vücudunda yanık ve kesikler olan bir bebeğin cansız bedeni bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
TÜRKİYE
Beşiktaş'ta vücudunda yanık ve kesikler olan bir bebeğin cansız bedeni bulundu
Dün, 12:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала