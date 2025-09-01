https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/besiktasta-copte-bulunan-bebek-olayinda-detaylar-ortaya-cikti-iddialar-vahim-1098969640.html
Beşiktaş'ta çöpte bulunan bebek olayında detaylar ortaya çıktı: İddialar vahim
Beşiktaş'ta çöpte bulunan bebek olayında detaylar ortaya çıktı: İddialar vahim
Beşiktaş'ta dün çöp konteynerinde yanık ve kesik izleri olan bebek cesedi bulunmuştu. Polis, 39 yaşındaki anne E.A.'yı gözaltına aldı. Kadının bebeği evde... 01.09.2025
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde dün sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi bulmuş polis olayla ilgili araştırmaya başlamıştı. Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu belirlenen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi. Habertürk'ün haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Beşiktaş İlçe ekiplerinin başlattığı çalışmada bebeği çöp konteynerine atan annenin kimliği tespit edildi. İddialar vahim39 yaşındaki 3 çocuk annesi E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğunu belirten anne E.A.'nın bebeğini doğurduktan sonra cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi. Şüpheli anne daha sonra markete giderek alışveriş yaptı.Annenin, bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu sırada makasla bebeğe zarar verip ölümüne neden olduğu iddiası üzerinde duruluyor.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde dün sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi bulmuş polis olayla ilgili araştırmaya başlamıştı.
Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu belirlenen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi. Habertürk'ün haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Beşiktaş İlçe ekiplerinin başlattığı çalışmada bebeği çöp konteynerine atan annenin kimliği tespit edildi.
39 yaşındaki 3 çocuk annesi E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğunu belirten anne E.A.'nın bebeğini doğurduktan sonra cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi. Şüpheli anne daha sonra markete giderek alışveriş yaptı.
Annenin, bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu sırada makasla bebeğe zarar verip ölümüne neden olduğu iddiası üzerinde duruluyor.