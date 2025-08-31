https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/besiktasta-vucudunda-yanik-ve-kesikler-olan-bir-bebegin-cansiz-bedeni-bulundu-1098954372.html

Beşiktaş'ta vücudunda yanık ve kesikler olan bir bebeğin cansız bedeni bulundu

Beşiktaş'ta vücudunda yanık ve kesikler olan bir bebeğin cansız bedeni bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul, Beşiktaş'ta temizlik personeli tarafından çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulundu. 31.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-31T12:56+0300

2025-08-31T12:56+0300

2025-08-31T12:56+0300

türki̇ye

beşiktaş

i̇stanbul

beşiktaş belediyesi

bebek ölümü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098954187_0:144:1409:937_1920x0_80_0_0_ddd86d5b0292eb5f413c674afe8d8019.png

Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi gördü. Temizlik personelinin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi.Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/yapay-zeka-cinayeti-arama-motorunun-eski-yoneticisi-annesini-oldurup-intihar-etti-1098931952.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, i̇stanbul, beşiktaş belediyesi, bebek ölümü