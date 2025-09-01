https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/besiktas-spor-okulu-antrenoru-catidan-evine-hortumla-inmeye-calisinca-dustu-1098992978.html
Beşiktaş Spor Okulu antrenörü, çatıdan evine hortumla inmeye çalışınca düştü
Beşiktaş Spor Okulu antrenörü, çatıdan evine hortumla inmeye çalışınca düştü
Sputnik Türkiye
Antalya'da Beşiktaş Spor Okulu'nda futbol antrenörü olan Alperen Coşar, çatıdan evinin balkonuna hortumla inmeye çalıştı. Hortum kopunca yere düşerek hayatını... 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T17:14+0300
2025-09-01T17:14+0300
2025-09-01T17:14+0300
türki̇ye
antalya
beşiktaş spor okulu
futbol antrenörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072120237_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_d068bb503fdbc28c3027275ced05bf49.jpg
Antalya Manavgat'ta Beşiktaş Spor Okulu'nda futbol antrenörü olarak görev yapan Alperen Coşar, evinin bahçesinde ölü bulundu. Anahtarını unutan Coşar'ın su hortumu ile 3 katlı apartmanın çatısından kendi dairesinin balkonuna inmeye çalıştığı sırada hortumun kopması sonucu yere düştüğü tahmin ediliyor.Anahtarını unutunca çatıdan inmeye kalktıSarılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde Coşar'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Coşar'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.Coşar'ın anahtarını evde unuttuğu, güneş enerjisi demirlerine bağladığı su hortumu ile 3 katlı apartmanın çatısından kendi dairesinin balkonuna inmeye çalıştığı sırada hortumun kopması sonucu yere düştüğü tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/unlu-oyuncu-anta-toros-hayatini-kaybetti-cenaze-programi-aciklandi-1098991379.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072120237_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_e46e79d1d3b1de7d5baef3ec28a4a3e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, beşiktaş spor okulu, futbol antrenörü
antalya, beşiktaş spor okulu, futbol antrenörü
Beşiktaş Spor Okulu antrenörü, çatıdan evine hortumla inmeye çalışınca düştü
Antalya'da Beşiktaş Spor Okulu'nda futbol antrenörü olan Alperen Coşar, çatıdan evinin balkonuna hortumla inmeye çalıştı. Hortum kopunca yere düşerek hayatını kaybetti.
Antalya Manavgat'ta Beşiktaş Spor Okulu'nda futbol antrenörü olarak görev yapan Alperen Coşar, evinin bahçesinde ölü bulundu. Anahtarını unutan Coşar'ın su hortumu ile 3 katlı apartmanın çatısından kendi dairesinin balkonuna inmeye çalıştığı sırada hortumun kopması sonucu yere düştüğü tahmin ediliyor.
Anahtarını unutunca çatıdan inmeye kalktı
Sarılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde Coşar'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Coşar'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Coşar'ın anahtarını evde unuttuğu, güneş enerjisi demirlerine bağladığı su hortumu ile 3 katlı apartmanın çatısından kendi dairesinin balkonuna inmeye çalıştığı sırada hortumun kopması sonucu yere düştüğü tahmin ediliyor.