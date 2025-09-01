https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/besiktas-spor-okulu-antrenoru-catidan-evine-hortumla-inmeye-calisinca-dustu-1098992978.html

Beşiktaş Spor Okulu antrenörü, çatıdan evine hortumla inmeye çalışınca düştü

Antalya'da Beşiktaş Spor Okulu'nda futbol antrenörü olan Alperen Coşar, çatıdan evinin balkonuna hortumla inmeye çalıştı. Hortum kopunca yere düşerek hayatını...

türki̇ye

antalya

beşiktaş spor okulu

futbol antrenörü

Antalya Manavgat'ta Beşiktaş Spor Okulu'nda futbol antrenörü olarak görev yapan Alperen Coşar, evinin bahçesinde ölü bulundu. Anahtarını unutan Coşar'ın su hortumu ile 3 katlı apartmanın çatısından kendi dairesinin balkonuna inmeye çalıştığı sırada hortumun kopması sonucu yere düştüğü tahmin ediliyor.Anahtarını unutunca çatıdan inmeye kalktıSarılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde Coşar'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Coşar'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.Coşar'ın anahtarını evde unuttuğu, güneş enerjisi demirlerine bağladığı su hortumu ile 3 katlı apartmanın çatısından kendi dairesinin balkonuna inmeye çalıştığı sırada hortumun kopması sonucu yere düştüğü tahmin ediliyor.

türki̇ye

antalya

antalya, beşiktaş spor okulu, futbol antrenörü