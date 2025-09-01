Bebeğini çöpe bırakmıştı: Adliyeye sevk edilen anne, bebeği bıraktıktan sonra da alışverişe gitmiş

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/bebegini-cope-birakmisti-adliyeye-sevk-edilen-anne-bebegi-biraktiktan-sonra-da-alisverise-gitmis-1098986288.html

Beşiktaş'ta çöpte bulunan bebek cesediyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan annenin ifadesi ortaya çıktı. Annenin bebeği bıraktıktan sonra alışverişe... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Beşiktaş'ta temizlik görevlileri tarafından dün çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bir bebek cesedi bulunmuştu. Vücudunda yanık ve kesikler bulunan bebekle ilgili olarak gözaltına alınan anne adliyeye sevk edilirken, bebeği çöpün kenarına bıraktıktan sonra da alışverişe gidip tekrar olay yerinden geçerek evine gittiği öğrenildi.Evin kazan dairesinde doğurdu, çöp poşetiyle bıraktıİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde dün sabah saatlerinde temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personelinin, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi bulması üzerine başlattıkları inceleme sürüyor.Ekiplerce gözaltına alınan anne Elif A'nın (39) emniyetteki ifadesinde, hamile olduğunu geç fark ettiği için bebeği aldıramadığını, yaşadığı evin kazan dairesinde kendi imkanlarıyla doğum yaptığını, daha sonra makasla kordon bağını kestiği bebeği konteynerin yanındaki kovaya çöp poşetiyle bıraktığını söylediği öğrenildi. Mayısta eşinden boşanan ve 3 çocuğu bulunan şüphelinin, ölen bebeğin ise dini nikahlı eşinden olduğunu söylediği belirtildi.Bebeği bırakıp alışverişe gitmiş Şüphelinin, bebeği çöpün kenarına bıraktıktan sonra da alışverişe gidip tekrar olay yerinden geçerek evine gittiği öğrenildi. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan bebeğin cinsiyetinin ise kız olduğu belirlendi. Şüpheli Elif A, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından "birinci derece yakınını kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

