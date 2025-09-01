https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/bakanliktan-etimesgut-belediyesini-668-bin-liralik-ceza-1098983706.html
Bakanlıktan, Etimesgut Belediyesi'ni 668 bin liralık ceza
Bakanlıktan, Etimesgut Belediyesi'ni 668 bin liralık ceza
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Etimesgut Belediyesi'ne 668 bin 677 lira para cezası kesti. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T13:10+0300
2025-09-01T13:10+0300
2025-09-01T13:10+0300
türki̇ye
etimesgut
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
ceza
atık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098983550_0:64:1601:964_1920x0_80_0_0_79de1d823a2f1f3c737d761760390657.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana bırakılan ve zaman zaman yangın çıkan atıkları, yazılı uyarıya rağmen kaldırmadığı belirlenen Etimesgut Belediyesi'ne 668 bin 677 lira idari para cezası kesti. Uyarı gönderilmesine rağmen işlem yapılmadıBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekiplerince, ALO 181'e gelen ihbarın ardından Etimesgut ilçesindeki Yapracık Mahallesi sınırlarındaki arazide inceleme yapıldı.Denetimlerde, alana çeşitli tehlikesiz evsel nitelikli inşaat-yıkıntı, asfalt, park-bahçeye ilişkin atıkların bırakıldığı, farklı noktalarda küçük çaplı yangınların çıktığı tespit edildi. Atıkların kaldırılarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmasına müsaade edilmemesi konusunda Etimesgut Belediyesine uyarı yazısı gönderildi.Bildirime rağmen işlem yapmayan belediyeye, söz konusu ihlale ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 668 bin 677 lira ceza kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/seyir-halinde-at-yarisi-kuponu-dolduran-taksicinin-araci-trafikten-men-edildi-1098552542.html
türki̇ye
etimesgut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098983550_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_053ac8a81c0abcde5e64fa46136aacb0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
etimesgut, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, ceza, atık
etimesgut, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, ceza, atık
Bakanlıktan, Etimesgut Belediyesi'ni 668 bin liralık ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Etimesgut Belediyesi'ne 668 bin 677 lira para cezası kesti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana bırakılan ve zaman zaman yangın çıkan atıkları, yazılı uyarıya rağmen kaldırmadığı belirlenen Etimesgut Belediyesi'ne 668 bin 677 lira idari para cezası kesti.
Uyarı gönderilmesine rağmen işlem yapılmadı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekiplerince, ALO 181'e gelen ihbarın ardından Etimesgut ilçesindeki Yapracık Mahallesi sınırlarındaki arazide inceleme yapıldı.
Denetimlerde, alana çeşitli tehlikesiz evsel nitelikli inşaat-yıkıntı, asfalt, park-bahçeye ilişkin atıkların bırakıldığı, farklı noktalarda küçük çaplı yangınların çıktığı tespit edildi. Atıkların kaldırılarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmasına müsaade edilmemesi konusunda Etimesgut Belediyesine uyarı yazısı gönderildi.
Bildirime rağmen işlem yapmayan belediyeye, söz konusu ihlale ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 668 bin 677 lira ceza kesildi.