Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/bakanliktan-etimesgut-belediyesini-668-bin-liralik-ceza-1098983706.html
Bakanlıktan, Etimesgut Belediyesi'ni 668 bin liralık ceza
Bakanlıktan, Etimesgut Belediyesi'ni 668 bin liralık ceza
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Etimesgut Belediyesi'ne 668 bin 677 lira para cezası kesti. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T13:10+0300
2025-09-01T13:10+0300
türki̇ye
etimesgut
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
ceza
atık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098983550_0:64:1601:964_1920x0_80_0_0_79de1d823a2f1f3c737d761760390657.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana bırakılan ve zaman zaman yangın çıkan atıkları, yazılı uyarıya rağmen kaldırmadığı belirlenen Etimesgut Belediyesi'ne 668 bin 677 lira idari para cezası kesti. Uyarı gönderilmesine rağmen işlem yapılmadıBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekiplerince, ALO 181'e gelen ihbarın ardından Etimesgut ilçesindeki Yapracık Mahallesi sınırlarındaki arazide inceleme yapıldı.Denetimlerde, alana çeşitli tehlikesiz evsel nitelikli inşaat-yıkıntı, asfalt, park-bahçeye ilişkin atıkların bırakıldığı, farklı noktalarda küçük çaplı yangınların çıktığı tespit edildi. Atıkların kaldırılarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmasına müsaade edilmemesi konusunda Etimesgut Belediyesine uyarı yazısı gönderildi.Bildirime rağmen işlem yapmayan belediyeye, söz konusu ihlale ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 668 bin 677 lira ceza kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/seyir-halinde-at-yarisi-kuponu-dolduran-taksicinin-araci-trafikten-men-edildi-1098552542.html
türki̇ye
etimesgut
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098983550_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_053ac8a81c0abcde5e64fa46136aacb0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
etimesgut, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, ceza, atık
etimesgut, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, ceza, atık

Bakanlıktan, Etimesgut Belediyesi'ni 668 bin liralık ceza

13:10 01.09.2025
© ÇŞİDBAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© ÇŞİDB
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Etimesgut Belediyesi'ne 668 bin 677 lira para cezası kesti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alana bırakılan ve zaman zaman yangın çıkan atıkları, yazılı uyarıya rağmen kaldırmadığı belirlenen Etimesgut Belediyesi'ne 668 bin 677 lira idari para cezası kesti.

Uyarı gönderilmesine rağmen işlem yapılmadı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekiplerince, ALO 181'e gelen ihbarın ardından Etimesgut ilçesindeki Yapracık Mahallesi sınırlarındaki arazide inceleme yapıldı.
Denetimlerde, alana çeşitli tehlikesiz evsel nitelikli inşaat-yıkıntı, asfalt, park-bahçeye ilişkin atıkların bırakıldığı, farklı noktalarda küçük çaplı yangınların çıktığı tespit edildi. Atıkların kaldırılarak lisanslı tesislere gönderilmesi ve yeniden atık bırakılmasına müsaade edilmemesi konusunda Etimesgut Belediyesine uyarı yazısı gönderildi.
Bildirime rağmen işlem yapmayan belediyeye, söz konusu ihlale ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 668 bin 677 lira ceza kesildi.
Şişli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren taksiciye 11 bin 253 lira ceza kesilerek, araç trafikten men edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2025
TÜRKİYE
'Seyir halinde at yarışı kuponu dolduran' taksicinin aracı trafikten men edildi
13 Ağustos, 00:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала