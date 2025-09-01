https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/2025-2026-genel-av-sezonu-bugun-basladi-balikcilar-vira-bismillah-diyerek-sezona-basladi-aglar-1098973690.html

2025-2026 genel av sezonu bugün başladı: Balıkçılar 'vira bismillah' diyerek sezona başladı, ağlar denizle buluştu

1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağı sona erdi. Balıkçılar ağlarını günün ilk saatleri itibarıyla deniz bıraktı. 01.09.2025, Sputnik Türkiye

Balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek Karadeniz'in mavi sularına ağlarını bıraktı.İstanbul'da av sezonu açıldıİstanbul'da 2025-2026 Balıkçılık Genel Av Sezonu açılışı dolayısıyla Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bu etkinliğe 3 senedir katıldığını söyledi. Balıkçılığın önemini vurgulayan Gül, "Bizim nesilde hepimizin kitaplardan okuduğu şu altın yumurtlayan tavuk meselesi vardır. Altın yumurtlayan tavuk aslında balıkçılık sektörünü çok güzel anlatıyor. Biz kuralları koymazsak, kuralları uygulamazsak ya da kuralları herhangi bir sektörün, herhangi bir kesimin söylediği gibi yaparsak altın yumurtlayan tavuğu kesmiş olacağız. Sorunları TBMM'nin komisyonu başta olmak üzere Tarım Bakanlığı, sektör, odalar, balıkçılık yapan esnaf arkadaşlarımız hepiniz biliyorsunuz. İnşallah zaman içerisinde doğa da imkan sağladığı müddetçe bu sorunlar birer birer çözülür." ifadelerini kullandı.Ege'de sezonu açan balıkçılar avdan umutla döndüYaklaşık 5 ay süren av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, ağların dolu çekilmesiyle sezona güzel başlangıç yaptı.İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan "İnşallah halkımıza ucuz balık yedireceğiz diye düşünüyorum. İlk balık haberleri Alaçatı ve Karaburun'dan geldi. İklim krizinden dolayı biraz kaygımız vardı. Şükür o da yok oldu" dedi.Ordu, Samsun, Muğla ve Rize'de de ağlarını denizle buluşturan balıkçılar 'vira bismillah dedi. Bazı kentlerde ilk av havai fişek ile de kutlandı.

