Av yasağı gece yarısından itibaren sona erdi





Denizlerde yaklaşık 5 ay süren av yasağı 1 Eylül gece yarısından itibaren sona erdi. 2025-2026 av sezonu için balıkçılar 'vira' dedi. 01.09.2025

Av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle balıkçılar yeniden denize açıldı. 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'den itibaren biterek, balıkçılar 2025-2026 sezonu için ağlarını denize attı.Yeni sezon öncesi Türkiye'nin çok sayıda kıyı bölgesinde balıkçılar için törenler gerçekleştirildi. Yeni av sezonu bazı yerlerde havai fişeklerle karşılandı. Bu sezon hangi balık bol olacak?Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre geçen yıl son 15 yılın en yüksek palamut avı gerçekleşti. Ancak bu sezon palamut ve torik avında düşüş beklenirken; hamsi ve istavritte üretim bolluğu öngörülüyor.

