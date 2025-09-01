Türkiye
Av yasağı gece yarısından itibaren sona erdi
Av yasağı gece yarısından itibaren sona erdi
Denizlerde yaklaşık 5 ay süren av yasağı 1 Eylül gece yarısından itibaren sona erdi. 1 2025-2026 av sezonu için balıkçılar 'vira' dedi.
Av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle balıkçılar yeniden denize açıldı. 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'den itibaren biterek, balıkçılar 2025-2026 sezonu için ağlarını denize attı.Yeni sezon öncesi Türkiye'nin çok sayıda kıyı bölgesinde balıkçılar için törenler gerçekleştirildi. Yeni av sezonu bazı yerlerde havai fişeklerle karşılandı. Bu sezon hangi balık bol olacak?Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre geçen yıl son 15 yılın en yüksek palamut avı gerçekleşti. Ancak bu sezon palamut ve torik avında düşüş beklenirken; hamsi ve istavritte üretim bolluğu öngörülüyor.
00:13 01.09.2025 (güncellendi: 00:17 01.09.2025)
Balıkçılar yaklaşık 5 ay süren aranın ardından denize açıldı
Denizlerde yaklaşık 5 ay süren av yasağı 1 Eylül gece yarısından itibaren sona erdi. 1 2025-2026 av sezonu için balıkçılar 'vira' dedi.
Av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle balıkçılar yeniden denize açıldı. 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'den itibaren biterek, balıkçılar 2025-2026 sezonu için ağlarını denize attı.
Yeni sezon öncesi Türkiye'nin çok sayıda kıyı bölgesinde balıkçılar için törenler gerçekleştirildi. Yeni av sezonu bazı yerlerde havai fişeklerle karşılandı.

Bu sezon hangi balık bol olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre geçen yıl son 15 yılın en yüksek palamut avı gerçekleşti. Ancak bu sezon palamut ve torik avında düşüş beklenirken; hamsi ve istavritte üretim bolluğu öngörülüyor.
