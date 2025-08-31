Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/balikesirde-37-buyuklugunde-deprem-1098965576.html
Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 20.58'de kaydedilen... 31.08.2025
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Saat 20.58’de kaydedilen deprem yerin 12.23 kilometre altında gerçekleşti. Olayda henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.Sındırgı ilçesinde bu akşam saat 16.39’da da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilirken, sarsıntının 7.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanmıştı.
Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

21:43 31.08.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 20.58’de kaydedilen depremin 12.23 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Saat 20.58’de kaydedilen deprem yerin 12.23 kilometre altında gerçekleşti. Olayda henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
Sındırgı ilçesinde bu akşam saat 16.39’da da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilirken, sarsıntının 7.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanmıştı.
