https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/balikesirde-37-buyuklugunde-deprem-1098965576.html

Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 20.58’de kaydedilen... 31.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-31T21:43+0300

2025-08-31T21:43+0300

2025-08-31T21:43+0300

son depremler

balıkesir

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Saat 20.58’de kaydedilen deprem yerin 12.23 kilometre altında gerçekleşti. Olayda henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.Sındırgı ilçesinde bu akşam saat 16.39’da da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilirken, sarsıntının 7.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/balikesirde-deprem-sindirgi-44-ile-sarsildi-1098856209.html

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

balıkesir, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)