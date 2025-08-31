https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/balikesirde-37-buyuklugunde-deprem-1098965576.html
Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem
31.08.2025
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Saat 20.58’de kaydedilen deprem yerin 12.23 kilometre altında gerçekleşti. Olayda henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.Sındırgı ilçesinde bu akşam saat 16.39’da da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilirken, sarsıntının 7.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanmıştı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Saat 20.58’de kaydedilen deprem yerin 12.23 kilometre altında gerçekleşti. Olayda henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
Sındırgı ilçesinde bu akşam saat 16.39’da da 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilirken, sarsıntının 7.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanmıştı.