ABD'li savcı Jessica Aber'in ani ölümünün nedeni belli oldu

Eski ABD Virginia Doğu Bölgesi Savcısı Jessica Aber'in, Mart ayındaki ölümüyle ilgili incelemeler tamamlandı. Ünlü savcının "epilepsi nöbeti geçirdiği" belirlendi.

22 Mart tarihinde ABD polisi, Beverley Drive'daki bir evde "bilinçsiz bir kadın" ihbarına yanıt vermiş, polis, ölü bulunan şahsın 43 yaşındaki Jessica Aber'e ait olduğunu belirlemişti. Yetkililer, Virginia-Pilot gazetesine göre, devlet sağlık müfettişliği ofisinin Aber'in ölüm nedenini "epilepsiye bağlı, ani beklenmedik ölüm" olarak belirlediğini açıkladı. Manassas'taki sağlık yetkilisi Jennifer Starkey, Aber'in ölüm şeklinin "doğal" olduğunu belirtti, ancak Virginia Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında sağlık kayıtlarına ilişkin bir muafiyet nedeniyle tam otopsi sonucunu paylaşmayı reddetti. Jessica Aber kimdi? Jessica Aber, Virginia Doğu Bölgesi (EDVA) eski savcısıydı. 2006 yılında hukuk diplomasını alan Aber, 2009 yılında Adalet Bakanlığı'nda yardımcı savcı olarak kariyerine başladı. Çocuk istismarı, mali dolandırıcılık, şiddet suçları ve yolsuzluk gibi çeşitli davalarda çalıştı. EDVA'nın ceza bölümü başkan yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından bölge savcılığına aday gösterildi. Aber, Donald Trump'ın bu yıl ocak ayında ABD'nin 47'nci başkanı olarak yemin etmesinden kısa bir süre önce bu yüksek profilli görevinden istifa etti. Aber, son Twitter paylaşımında istifasını duyururken şunları yazmıştı: "ABD Savcısı olarak hizmet vermek bir onurdu. EDVA, kendini işine adamış, olağanüstü kamu görevlileriyle dolu. Görev sürem boyunca EDVA'nın harika çalışmalarını X'te takip eden herkese teşekkürler."

