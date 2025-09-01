https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/abdde-yargic-guatemalali-600-kadar-refakatsiz-cocugun-sinir-disi-edilmesini-durdurdu-1098974845.html

ABD'de yargıç, Guatemalalı 600 kadar refakatsiz çocuğun sınır dışı edilmesini durdurdu

ABD'de yargıç, Guatemalalı 600 kadar refakatsiz çocuğun sınır dışı edilmesini durdurdu

Sputnik Türkiye

ABD'de federal yargıç, Donald Trump yönetiminin Guatemalalı yaklaşık 600 refakatsiz çocuğu sınır dışı etme kararının yürütmesini geçici durdurdu. 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T11:45+0300

2025-09-01T11:45+0300

2025-09-01T11:45+0300

dünya

donald trump

abd

guatemala

göçmen

kaçak göçmen

göçmen çocuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098979213_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_bd3b8cb62178c9b145fb4de2cc6189df.jpg

ABD basınında yer alan haberlere göre avukatlar, Trump yönetiminin ülkeye yasa dışı yollarla ve yanlarında aileleri olmadan gelen 10 ila 17 yaşlarındaki 10 çocuğu sınır dışı etme kararına karşı dava açtı.Davada bu çocukların ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda "istismar, yok sayılma, yargılanma ya da işkenceye" maruz kalabilecekleri belirtildi.Dava açılmasının ardından başkent Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Sparkle Sooknanan, çocukların sınır dışı edilmesi kararının yürütmesini 14 günlüğüne durdurma kararı aldı.10 çocuğun davası yüzlerce çocuğu kapsadıBu kararla söz konusu 10 çocuğun yanı sıra yaklaşık 600 Guatemalalı refakatsiz çocuğun da sınır dışı işlemleri durdurulmuş oldu.Öte yandan kararın açıklandığı dakikalarda bazı çocukların çoktan uçağa bindirildiği, kararın ardından uçaktan indirilerek Mültecileri Yeniden Yerleştirme Ofisine gönderildikleri kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/donald-trump-abd-askerleri-ukraynada-olmayacak-1098945053.html

abd

guatemala

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, guatemala, göçmen, kaçak göçmen, göçmen çocuk