Donald Trump: ABD askerleri Ukrayna’da olmayacak

ABD Başkanı Trump, Kiev'e güvenlik garantilerinin Ukrayna üzerinde ABD ve Avrupa'ya ait askeri uçakların bulunmasını içerebileceğini ancak Amerikan... 30.08.2025

ABD Başkanı Donald Trump verdiği röportajda, “Bizim askerlerimiz orada olmayacak, başka bir şey de olmayacak" dedi.ABD Başkanı Trump, Ukrayna’ya güvenlik garantilerini esas olarak Avrupa ülkelerinin sağlayacağını ancak ABD’nin de onlara yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.The Daily Caller portalına verdiği röportajda Trump’a, Ukrayna’ya güvenlik garantisi kapsamında hava desteği verilmesini düşünüp düşünmediği soruldu.Trump açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Putin’in Zelenskiy ile görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorum'Rusya, ABD ve Ukrayna’nın katılımıyla üçlü bir zirvenin gerçekleşeceğinden emin olduğunu belirten ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zelenskiy ile görüşüp görüşmeyeceğini bilmediğini söyledi.Trump açıklamasında, “Üçlü zirve gerçekleşir. Putin ve Zelenskiy arasındaki ikili görüşme konusunda ise bilmiyorum ama üçlü zirve kesin olur” dedi.

