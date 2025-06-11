https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/trump-yonetimi-binlerce-gocmeni-gizlice-guantanamoya-gondermeyi-planliyor-1096948707.html
‘Trump yönetimi binlerce göçmeni gizlice Guantanamo'ya göndermeyi planlıyor’
‘Trump yönetimi binlerce göçmeni gizlice Guantanamo'ya göndermeyi planlıyor’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin binlerce izinsiz göçmeni gizlice Guantanamo hapishanesine götürmeyi planladığı öne sürüldü. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T14:40+0300
2025-06-11T14:40+0300
2025-06-11T14:37+0300
dünya
abd
guantanamo
the washington post
donald trump
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The Washington Post, Trump yönetiminin binlerce izinsiz göçmeni gizlice Guantanamo hapishanesine götürmeyi planladığı yazdı.Haberde, “Trump yönetimi, ABD'de yasadışı olarak bulunan potansiyel binlerce yabancıyı Küba'daki Guantanamo Körfezi'ndeki ABD askeri üssüne nakletmeye hazırlanıyor” ifadesi kullanıldı.Guantanamo’ya gönderilmeyi planlanan kişiler arasında İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Türkiye, Ukrayna ve birçok diğer ülkenin vatandaşının bulunduğu belirtildi.ABD hükümetindeki kaynaklar, ABD ile yakın işbirliği içinde olanlar da dahil olmak üzere ilgili ülkeleri bilgilendirme ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/trump-muskla-barisabilecegini-soyledi-1096945619.html
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abd, guantanamo, the washington post, donald trump
abd, guantanamo, the washington post, donald trump
‘Trump yönetimi binlerce göçmeni gizlice Guantanamo'ya göndermeyi planlıyor’
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin binlerce izinsiz göçmeni gizlice Guantanamo hapishanesine götürmeyi planladığı öne sürüldü.
The Washington Post, Trump yönetiminin binlerce izinsiz göçmeni gizlice Guantanamo hapishanesine götürmeyi planladığı yazdı.
Haberde, “Trump yönetimi, ABD'de yasadışı olarak bulunan potansiyel binlerce yabancıyı Küba'daki Guantanamo Körfezi'ndeki ABD askeri üssüne nakletmeye hazırlanıyor” ifadesi kullanıldı.
Guantanamo’ya gönderilmeyi planlanan kişiler arasında İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Türkiye, Ukrayna ve birçok diğer ülkenin vatandaşının bulunduğu belirtildi.
ABD hükümetindeki kaynaklar, ABD ile yakın işbirliği içinde olanlar da dahil olmak üzere ilgili ülkeleri bilgilendirme ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi.