https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/trump-yonetimi-binlerce-gocmeni-gizlice-guantanamoya-gondermeyi-planliyor-1096948707.html

‘Trump yönetimi binlerce göçmeni gizlice Guantanamo'ya göndermeyi planlıyor’

‘Trump yönetimi binlerce göçmeni gizlice Guantanamo'ya göndermeyi planlıyor’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin binlerce izinsiz göçmeni gizlice Guantanamo hapishanesine götürmeyi planladığı öne sürüldü. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T14:40+0300

2025-06-11T14:40+0300

2025-06-11T14:37+0300

dünya

abd

guantanamo

the washington post

donald trump

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The Washington Post, Trump yönetiminin binlerce izinsiz göçmeni gizlice Guantanamo hapishanesine götürmeyi planladığı yazdı.Haberde, “Trump yönetimi, ABD'de yasadışı olarak bulunan potansiyel binlerce yabancıyı Küba'daki Guantanamo Körfezi'ndeki ABD askeri üssüne nakletmeye hazırlanıyor” ifadesi kullanıldı.Guantanamo’ya gönderilmeyi planlanan kişiler arasında İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Türkiye, Ukrayna ve birçok diğer ülkenin vatandaşının bulunduğu belirtildi.ABD hükümetindeki kaynaklar, ABD ile yakın işbirliği içinde olanlar da dahil olmak üzere ilgili ülkeleri bilgilendirme ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/trump-muskla-barisabilecegini-soyledi-1096945619.html

abd

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