https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/calisanlari-ilgilendiriyor-mobbing-genelgesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1094237763.html

Çalışanları ilgilendiriyor: Mobbing genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışanları ilgilendiriyor: Mobbing genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

İş yerlerinde psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. 7 maddelik düzenleme, çalışanların... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T09:12+0300

2025-03-06T09:12+0300

2025-03-06T09:12+0300

türki̇ye

mobbing

resmi gazete

çalışan

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İş yerlerinde çalışanlara yönelik psikolojik tacizin önlenmesi amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yedi maddeden oluşan düzenleme, işveren ve yöneticilere önemli sorumluluklar yüklerken, mağdurların haklarını koruyacak yeni mekanizmalar getiriyor.İş yerlerinde psikolojik tacizle mücadele şartGenelgede, çalışanların sistematik ve kasıtlı psikolojik tacize maruz bırakılmasının önlenmesinin zorunluluk olduğu vurgulandı. İş yerlerinde huzurlu bir çalışma ortamının sağlanması için işverenlerin ve yöneticilerin sorumluluğuna dikkat çekildi.Mobbing mağdurları nereye başvurabilir?Psikolojik tacize maruz kalan çalışanlar, ALO 170, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve TBMM Dilekçe Komisyonu gibi çeşitli mercilere başvurabilecek. Genelge, mağdurların hak arama sürecini kolaylaştırmayı ve bilinçlendirme çalışmalarını artırmayı amaçlıyor.Genelgede, mobbing ile mücadelenin işverenler ve yöneticiler tarafından öncelikli olarak ele alınması gerektiği ifade edildi. İş yerlerinde çalışanların bilinçlendirilmesi ve psikolojik tacize karşı farkındalık kazanmaları için eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasının önemine değinildi.Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu yeniden yapılandırıldıDüzenleme kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" yeniden yapılandırıldı. Bu kurul, ülke genelinde politikalar geliştirecek, eğitimleri koordine edecek ve kamuoyunu bilinçlendirme faaliyetleri yürütecek.Özel hayatın korunması vurgulandıGenelgede ayrıca, iş yerlerinde yürütülecek soruşturmalarda çalışanların özel hayatlarının korunmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtildi. Psikolojik tacizle mücadelede hassasiyetle hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.Mobbinge karşı etkin mücadele dönemi başlıyorYeni genelge ile birlikte iş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesi konusunda daha sıkı önlemler hayata geçirilecek ve çalışanların haklarının korunmasına yönelik adımlar güçlendirilecek. İşverenlerin yükümlülükleri artırılırken, mağdurların başvurabileceği yeni mekanizmalarla desteklenmesi sağlanacak.

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