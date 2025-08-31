Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/uluslararasi-iliskiler-analisti-endonezyadaki-olaylar-dis-etkilere-isaret-ediyor-1098962628.html
Uluslararası ilişkiler analisti: Endonezya'daki olaylar dış etkilere işaret ediyor
Uluslararası ilişkiler analisti: Endonezya'daki olaylar dış etkilere işaret ediyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası ilişkilere odaklanan analist Angelo Giuliano, Endonezya'daki olayları değerlendirerek dış etkilere dikkat çekti. 31.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-31T17:04+0300
2025-08-31T17:04+0300
dünya
endonezya
angelo giuliano
ulusal demokrasi vakfı (ned)
açık toplum vakıfları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098962029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66804752f82c55960571469acf478f39.jpg
Uluslararası ilişkilere odaklanan jeopolitik analist Angelo Giuliano, Endonezya'daki olayları değerlendirerek Soros vakıflarına dikkatleri çekti. Giuliano şu değerlendirmeyi kaleme aldı:Giuliano değerlendirmesinde ayrıca "Bu durum, Kamboçya-Tayland çatışması gibi gerilimlerin ortasında son zamanlarda Hint-Pasifik'e odaklanmasıyla bağlantılı ve jeopolitik saiklere işaret ediyor. Bir protestocunun ölümü bildirildiğine göre, tırmanma riskleri artıyor. Benim düşüncem: Protestolar gerçek bir hayal kırıklığından kaynaklanıyor, ancak NED ve Soros'un müdahalesi, araştırılmaya değer gizli gündemler hakkında sorular ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/endonezya-bati-tarafindan-kurgulanmis-bir-renkli-devrimle-saldirmak-icin-son-derece-uygun-bir-hedef-1098961686.html
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098962029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d990f417145a824af7a8668f9c874361.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
endonezya, angelo giuliano, ulusal demokrasi vakfı (ned), açık toplum vakıfları
endonezya, angelo giuliano, ulusal demokrasi vakfı (ned), açık toplum vakıfları

Uluslararası ilişkiler analisti: Endonezya'daki olaylar dış etkilere işaret ediyor

17:04 31.08.2025
© AA / Suryanto Suryanto'Endonezya, Batı tarafından kurgulanmış bir renkli devrimle saldırmak için son derece uygun bir hedef'
'Endonezya, Batı tarafından kurgulanmış bir renkli devrimle saldırmak için son derece uygun bir hedef' - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
© AA / Suryanto Suryanto
Abone ol
Uluslararası ilişkilere odaklanan analist Angelo Giuliano, Endonezya'daki olayları değerlendirerek dış etkilere dikkat çekti.
Uluslararası ilişkilere odaklanan jeopolitik analist Angelo Giuliano, Endonezya'daki olayları değerlendirerek Soros vakıflarına dikkatleri çekti. Giuliano şu değerlendirmeyi kaleme aldı:

"Yakın zamanda bildirildiği üzere, huzursuzluk gerçek ekonomik şikayetleri (artan maliyetler, işsizlik ve milletvekillerinin cömert ödenekleri) yansıtıyor. Ancak, diğer bölgelerin taktiklerini yansıtan "One Piece" korsan bayrağı sembolü, 2020 incelemesine göre 1990'lardan beri Endonezya medyasını finanse eden Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (NED) kaynaklanabilecek dış etkilere işaret ediyor. George Soros'un 1990'lardan beri küresel çapta 8 milyar doların üzerinde fon sağlayan ve TIFA gibi grupları destekleyen Açık Toplum Vakıfları da Soros'un adalet odaklı ziyaretleriyle uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilir."

Giuliano değerlendirmesinde ayrıca "Bu durum, Kamboçya-Tayland çatışması gibi gerilimlerin ortasında son zamanlarda Hint-Pasifik'e odaklanmasıyla bağlantılı ve jeopolitik saiklere işaret ediyor. Bir protestocunun ölümü bildirildiğine göre, tırmanma riskleri artıyor. Benim düşüncem: Protestolar gerçek bir hayal kırıklığından kaynaklanıyor, ancak NED ve Soros'un müdahalesi, araştırılmaya değer gizli gündemler hakkında sorular ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.
'Endonezya, Batı tarafından kurgulanmış bir renkli devrimle saldırmak için son derece uygun bir hedef' - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
DÜNYA
'Endonezya, Batı tarafından kurgulanmış bir renkli devrimle saldırmak için son derece uygun bir hedef'
16:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала