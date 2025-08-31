"Yakın zamanda bildirildiği üzere, huzursuzluk gerçek ekonomik şikayetleri (artan maliyetler, işsizlik ve milletvekillerinin cömert ödenekleri) yansıtıyor. Ancak, diğer bölgelerin taktiklerini yansıtan "One Piece" korsan bayrağı sembolü, 2020 incelemesine göre 1990'lardan beri Endonezya medyasını finanse eden Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (NED) kaynaklanabilecek dış etkilere işaret ediyor. George Soros'un 1990'lardan beri küresel çapta 8 milyar doların üzerinde fon sağlayan ve TIFA gibi grupları destekleyen Açık Toplum Vakıfları da Soros'un adalet odaklı ziyaretleriyle uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilir."