Uluslararası ilişkiler analisti: Endonezya'daki olaylar dış etkilere işaret ediyor
Uluslararası ilişkiler analisti: Endonezya'daki olaylar dış etkilere işaret ediyor
31.08.2025
Uluslararası ilişkilere odaklanan jeopolitik analist Angelo Giuliano, Endonezya'daki olayları değerlendirerek Soros vakıflarına dikkatleri çekti. Giuliano şu değerlendirmeyi kaleme aldı:Giuliano değerlendirmesinde ayrıca "Bu durum, Kamboçya-Tayland çatışması gibi gerilimlerin ortasında son zamanlarda Hint-Pasifik'e odaklanmasıyla bağlantılı ve jeopolitik saiklere işaret ediyor. Bir protestocunun ölümü bildirildiğine göre, tırmanma riskleri artıyor. Benim düşüncem: Protestolar gerçek bir hayal kırıklığından kaynaklanıyor, ancak NED ve Soros'un müdahalesi, araştırılmaya değer gizli gündemler hakkında sorular ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/endonezya-bati-tarafindan-kurgulanmis-bir-renkli-devrimle-saldirmak-icin-son-derece-uygun-bir-hedef-1098961686.html
Uluslararası ilişkilere odaklanan jeopolitik analist Angelo Giuliano, Endonezya'daki olayları değerlendirerek Soros vakıflarına dikkatleri çekti. Giuliano şu değerlendirmeyi kaleme aldı:
"Yakın zamanda bildirildiği üzere, huzursuzluk gerçek ekonomik şikayetleri (artan maliyetler, işsizlik ve milletvekillerinin cömert ödenekleri) yansıtıyor. Ancak, diğer bölgelerin taktiklerini yansıtan "One Piece" korsan bayrağı sembolü, 2020 incelemesine göre 1990'lardan beri Endonezya medyasını finanse eden Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (NED) kaynaklanabilecek dış etkilere işaret ediyor. George Soros'un 1990'lardan beri küresel çapta 8 milyar doların üzerinde fon sağlayan ve TIFA gibi grupları destekleyen Açık Toplum Vakıfları da Soros'un adalet odaklı ziyaretleriyle uyumlu bir şekilde katkıda bulunabilir."
Giuliano değerlendirmesinde ayrıca "Bu durum, Kamboçya-Tayland çatışması gibi gerilimlerin ortasında son zamanlarda Hint-Pasifik'e odaklanmasıyla bağlantılı ve jeopolitik saiklere işaret ediyor. Bir protestocunun ölümü bildirildiğine göre, tırmanma riskleri artıyor. Benim düşüncem: Protestolar gerçek bir hayal kırıklığından kaynaklanıyor, ancak NED ve Soros'un müdahalesi, araştırılmaya değer gizli gündemler hakkında sorular ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.