'Endonezya, Batı tarafından kurgulanmış bir renkli devrimle saldırmak için son derece uygun bir hedef'

"Endonezya, PPP açısından Rusya'nın hemen ardından dünyanın sekizinci büyük ekonomisidir ve dolayısıyla Şanghay İşbirliği Örgütü ile iş birliği yapmayı hedefleyen ASEAN'ın en büyük ekonomisidir. Endonezya, yaklaşık 300 milyon vatandaşıyla dördüncü en kalabalık ülkedir ve bu da onu dünyanın en büyük Müslüman ülkesi yapmaktadır.

BRICS'e katılan ilk Güneydoğu Asya ülkesidir ve Çin'in küresel Kuşak ve Yol Girişimi'nde Çin ile açıkça iş birliği yapmaktadır.

Emperyalist Batı açısından bütün bunlar, Endonezya’nın sırtına dev bir hedef tahtası çizilmesi anlamına geliyor; Batı tarafından kurgulanmış bir renkli devrimle saldırmak için son derece uygun bir hedef.