"The China Trilogy" kitabının yazarı ve Seek Truth From Facts Foundation'ın kurucusu Jeff J. Brown, Endonezya'daki olayları değerlendirerek "Emperyalist Batı... 31.08.2025
“The China Trilogy” kitabının yazarı ve Seek Truth From Facts Foundation’ın kurucusu Jeff J. Brown, Endonezya'nın Satın Alma Gücü Paritesi (PPP) açısından dünyanın sekizinci büyük ekonomisi olduğunu belirterek Batı tarafından hedef alındığını ifade etti. Brown, Endonezya'da meydana gelen olayları şöyle değerlendirdi:Jeff J. Brown, "Sırbistan'da da tam olarak aynı oyun planı uygulanıyor. G7, eski Suharto gibi ABD destekli bir diktatör daha istiyor" ifadelerini kullandı.
“The China Trilogy” kitabının yazarı ve Seek Truth From Facts Foundation’ın kurucusu Jeff J. Brown, Endonezya'daki olayları değerlendirerek "Emperyalist Batı açısından bütün bunlar, Endonezya’nın sırtına dev bir hedef tahtası çizilmesi anlamına geliyor; Batı tarafından kurgulanmış bir renkli devrimle saldırmak için son derece uygun bir hedef" dedi.
“The China Trilogy” kitabının yazarı ve Seek Truth From Facts Foundation’ın kurucusu Jeff J. Brown, Endonezya'nın Satın Alma Gücü Paritesi (PPP) açısından dünyanın sekizinci büyük ekonomisi olduğunu belirterek Batı tarafından hedef alındığını ifade etti.
Brown, Endonezya'da meydana gelen olayları şöyle değerlendirdi:
"Endonezya, PPP açısından Rusya'nın hemen ardından dünyanın sekizinci büyük ekonomisidir ve dolayısıyla Şanghay İşbirliği Örgütü ile iş birliği yapmayı hedefleyen ASEAN'ın en büyük ekonomisidir. Endonezya, yaklaşık 300 milyon vatandaşıyla dördüncü en kalabalık ülkedir ve bu da onu dünyanın en büyük Müslüman ülkesi yapmaktadır.
BRICS'e katılan ilk Güneydoğu Asya ülkesidir ve Çin'in küresel Kuşak ve Yol Girişimi'nde Çin ile açıkça iş birliği yapmaktadır.
Emperyalist Batı açısından bütün bunlar, Endonezya’nın sırtına dev bir hedef tahtası çizilmesi anlamına geliyor; Batı tarafından kurgulanmış bir renkli devrimle saldırmak için son derece uygun bir hedef.
Jeff J. Brown, "Sırbistan'da da tam olarak aynı oyun planı uygulanıyor. G7, eski Suharto gibi ABD destekli bir diktatör daha istiyor" ifadelerini kullandı.