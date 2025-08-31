Türkiye
Samsunspor taraftarına silahlı saldırı: 2 yaralı
Samsunspor taraftarına silahlı saldırı: 2 yaralı
Trabzonspor - Samsunspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi deplasmana giden Samsunspor taraftarları Giresun'da silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 taraftar... 31.08.2025, Sputnik Türkiye
Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi Giresun'da bir dükkanda yaşanan silahlı saldırıda 2 taraftar yaralandı.Samsunspor Kulübü yaptığı açıklamada, ''Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz'' ifadelerine yer verdi.
Samsunspor taraftarına silahlı saldırı: 2 yaralı

20:54 31.08.2025 (güncellendi: 21:27 31.08.2025)
© AA / Veysel AltunSamsunspor
Samsunspor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
© AA / Veysel Altun
Abone ol
Trabzonspor - Samsunspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi deplasmana giden Samsunspor taraftarları Giresun'da silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 taraftar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi Giresun'da bir dükkanda yaşanan silahlı saldırıda 2 taraftar yaralandı.
Samsunspor Kulübü yaptığı açıklamada, ''Samsunspor'umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz'' ifadelerine yer verdi.
