https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/trabzonda-samsunspor-taraftarina-silahli-saldiri-1-olu-1-yarali-1098965453.html
Samsunspor taraftarına silahlı saldırı: 2 yaralı
Samsunspor taraftarına silahlı saldırı: 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor - Samsunspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi deplasmana giden Samsunspor taraftarları Giresun'da silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 taraftar... 31.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-31T20:54+0300
2025-08-31T20:54+0300
2025-08-31T21:27+0300
spor
trabzon
trabzon valiliği
trabzon emniyet müdürlüğü
samsunspor
silahlı saldırı
silahlı kavga
silahlı saldırgan
silahlı şiddet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/03/1080357341_0:247:3201:2047_1920x0_80_0_0_65680dc6c6f0b87be6df3a15b7f1db45.jpg
Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi Giresun'da bir dükkanda yaşanan silahlı saldırıda 2 taraftar yaralandı.Samsunspor Kulübü yaptığı açıklamada, ''Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz'' ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/tff-duyurdu-super-ligin-2025-2026-sezonunun-adi-mehmet-ali-yilmaz-oldu-1098931830.html
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/03/1080357341_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_e76e995168d1f2521d275ae94c6775a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, samsunspor, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı saldırgan, silahlı şiddet
trabzon, trabzon valiliği, trabzon emniyet müdürlüğü, samsunspor, silahlı saldırı, silahlı kavga, silahlı saldırgan, silahlı şiddet
Samsunspor taraftarına silahlı saldırı: 2 yaralı
20:54 31.08.2025 (güncellendi: 21:27 31.08.2025)
Trabzonspor - Samsunspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi deplasmana giden Samsunspor taraftarları Giresun'da silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 taraftar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor-Samsunspor maçı öncesi Giresun'da bir dükkanda yaşanan silahlı saldırıda 2 taraftar yaralandı.
Samsunspor Kulübü yaptığı açıklamada, ''Samsunspor’umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyla ilgili olarak daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir. Kendisine acil şifalar diliyor, ailesine ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz'' ifadelerine yer verdi.