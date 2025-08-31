https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/tesk-baskani-palandoken-hurda-arac-tesvik-yasasi-acilen-cikarilmali-1098964761.html

TESK Başkanı Palandöken: Hurda araç teşvik yasası acilen çıkarılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hurda araç teşvik yasasının... 31.08.2025

2025-08-31T20:09+0300

2025-08-31T20:09+0300

2025-08-31T20:09+0300

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, hurda araç teşviki konusunda yasa çağrısında bulundu.Palandöken, trafikte bulunan 32.6 milyon aracın 8 milyonunun 20 yaşın üzerinde olduğunu belirterek, “Bu araçlar hem ekonomiye yük oluyor hem de çevre ve insan sağlığı için ciddi risk oluşturuyor” dedi.2018’de uygulanan son hurda teşvikiyle 7.7 milyon aracın sistemden çekildiğini hatırlatan Palandöken, bu düzenlemenin hem piyasaları canlandıracağını hem de ithal hurda ihtiyacını azaltacağını vurguladı.Palandöken ayrıca, yeni düzenlemede cazip kredi imkanlarıyla araç yenileme sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Daha az yakıt tüketen, güvenli ve teknolojik araçlar ekonomiye de canlılık getirecektir” diye konuştu.

