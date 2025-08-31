TESK Başkanı Palandöken: Hurda araç teşvik yasası acilen çıkarılmalı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/tesk-baskani-palandoken-hurda-arac-tesvik-yasasi-acilen-cikarilmali-1098964761.html
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, hurda araç teşviki konusunda yasa çağrısında bulundu.Palandöken, trafikte bulunan 32.6 milyon aracın 8 milyonunun 20 yaşın üzerinde olduğunu belirterek, “Bu araçlar hem ekonomiye yük oluyor hem de çevre ve insan sağlığı için ciddi risk oluşturuyor” dedi.2018’de uygulanan son hurda teşvikiyle 7.7 milyon aracın sistemden çekildiğini hatırlatan Palandöken, bu düzenlemenin hem piyasaları canlandıracağını hem de ithal hurda ihtiyacını azaltacağını vurguladı.Palandöken ayrıca, yeni düzenlemede cazip kredi imkanlarıyla araç yenileme sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Daha az yakıt tüketen, güvenli ve teknolojik araçlar ekonomiye de canlılık getirecektir” diye konuştu.
