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20 yaş üstü araçlar için ÖTV muafiyeti teklifi TBMM'ye sunuldu: Hurda araç teşviki çıktı mı?
20 yaş üstü araçlar için ÖTV muafiyeti teklifi TBMM'ye sunuldu: Hurda araç teşviki çıktı mı?
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıranlara, yerli araç alımında ÖTV muafiyeti getirilmesini öngören kanun teklifini TBMM’ye iletti.Şevkin’in hazırladığı teklife göre, eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilerek yerine yeni ve çevre dostu araçların teşvik edilmesi hedefleniyor. Teklife göre 31 Aralık 2025'e kadar hurdaya çıkarılan 20 yaş ve üzeri araçların sahipleri, aynı türden ve 1600 cc’yi geçmeyen yeni bir araç satın alırken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeyeceği belirtildi.CHP'li Şevkin, bu düzenlemenin sadece çevre kirliliğini azaltmakla kalmayacağını, aynı zamanda geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak döngüsel ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca yerli üretimin teşvik edilmesiyle ekonomik kaynakların daha verimli kullanılmasının ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasının da önünün açılacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/yeni-otv-duzenlemesi-yururlukte-elektrikli-araclarin-otv-orani-yuzde-25-oldu-1098100470.html
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türkiye, tbmm, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), ötv muafiyeti, araba, klasik araba, yerli araba, muafiyet, vergi muafiyeti

20 yaş üstü araçlar için ÖTV muafiyeti teklifi TBMM'ye sunuldu: Hurda araç teşviki çıktı mı?

22:30 29.07.2025 (güncellendi: 22:32 29.07.2025)
© AAHurda veya atıl araç
Hurda veya atıl araç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti getirilmesini öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 20 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıranlara, yerli araç alımında ÖTV muafiyeti getirilmesini öngören kanun teklifini TBMM’ye iletti.
Şevkin’in hazırladığı teklife göre, eski ve yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilerek yerine yeni ve çevre dostu araçların teşvik edilmesi hedefleniyor. Teklife göre 31 Aralık 2025'e kadar hurdaya çıkarılan 20 yaş ve üzeri araçların sahipleri, aynı türden ve 1600 cc’yi geçmeyen yeni bir araç satın alırken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeyeceği belirtildi.
CHP'li Şevkin, bu düzenlemenin sadece çevre kirliliğini azaltmakla kalmayacağını, aynı zamanda geri dönüşüm faaliyetlerini artırarak döngüsel ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca yerli üretimin teşvik edilmesiyle ekonomik kaynakların daha verimli kullanılmasının ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasının da önünün açılacağı belirtildi.
elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
TÜRKİYE
Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlükte: Elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 25 oldu
24 Temmuz, 02:12
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