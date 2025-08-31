Sıcak hava dalgası etkili olacak, 6 ilde yağış var: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji uyarıyor: Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Marmara’nın kuzeybatısı ve Doğu Akdeniz’de kısa süreli sağanaklar görülebilir ancak sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkat.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 31 Ağustos Pazar günü hava durumu tahminlerine göre sıcak hava dalgası etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Marmara’nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Edirne, Kırklareli, Osmaniye ve çevreleri ile Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Hatay kıyılarında kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar, sıcak hava dalgasının etkisiyle güneş çarpması riskinin arttığını vurgulayarak günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmasını önermiyor.
🌤 MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çanakkale: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
☀️ EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 33°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 37°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 35°C – Az bulutlu ve açık
🌡 AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Adana: 33°C – Parçalı ve az bulutlu, doğusu öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 30°C – Az bulutlu ve açık
Burdur: 36°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C – Parçalı bulutlu, kıyılar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
🌞 İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
🌄 BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 35°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 36°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 31°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 28°C – Az bulutlu ve açık
🌅 ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Tokat: 39°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
🏔 DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 33°C – Az bulutlu ve açık
Kars: 33°C – Az bulutlu ve açık
Malatya: 36°C – Az bulutlu ve açık
Van: 30°C – Az bulutlu ve açık
🌵 GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 38°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 36°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 33°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 39°C – Az bulutlu ve açık