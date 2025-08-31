https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/sicak-hava-dalgasi-etkili-olacak-6-ilde-yagis-var-bugun-hava-nasil-olacak-1098948709.html

Sıcak hava dalgası etkili olacak, 6 ilde yağış var: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Marmara ve Doğu Akdeniz'de kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098077308_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ceb0943f5291f87944cdfbfd1370e43e.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 31 Ağustos Pazar günü hava durumu tahminlerine göre sıcak hava dalgası etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Marmara’nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Edirne, Kırklareli, Osmaniye ve çevreleri ile Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Hatay kıyılarında kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.Uzmanlar, sıcak hava dalgasının etkisiyle güneş çarpması riskinin arttığını vurgulayarak günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmasını önermiyor. 🌤 MARMARAParçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.☀️ EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.🌡 AKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.🌞 İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.🌄 BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.🌅 ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.🏔 DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.🌵 GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

