Şi Cinping: Çin, tarihi çarpıtma girişimlerine müsamaha göstermeyecek
Şi Cinping: Çin, tarihi çarpıtma girişimlerine müsamaha göstermeyecek
31.08.2025
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Qiushi dergisi için kaleme aldığı makalede, “Muazzam kayıplar veren Çin halkı, kan ve insan hayatlarıyla yazılmış tarihi kararlılıkla savunacaktır. Çin halkı, tüm ülkelerin halklarıyla birlikte, saldırganlık tarihini inkar etme, çarpıtma veya yüceltme girişimlerine asla müsamaha göstermeyecek” ifadelerini kullandı.Tarihin en iyi ders kitabı ve en etkili ayıltma aracı olduğunu söyleyen Şi, Çin halkının savaşın getirdiği acıları hatırladığını ve barış çabalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.Şi, aynı zamanda tartışmasız tarihi gerçekleri görmezden gelen, saldırganlık tarihini inkar eden, hatta yüceltenler bile hala olduğunu kaydederek, Çin halkının 1937-1945 döneminde Japon işgalcilere karşı verdiği direnişin, Doğu'daki anti-faşist savaşın başlıca savaş arenası olduğunu ve barış mücadelesine muazzam bir katkı sağladığını vurguladı.3 Eylül'de Pekin’de Çin Halkının Japon Saldırganlığına ve II. Dünya Savaşı’na Karşı Direniş Zaferi’nin 80. yıl dönümü için düzenlenecek askeri geçit törenine Rusya lideri Vladimir Putin dahil olmak üzere 26 ülke lideri katılacak.
