Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/sanghay-isbirligi-orgutu-liderler-zirvesinde-aile-fotografi-cekildi-liderler-ayakustu-sohbet-etti-1098960040.html
Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi, liderler ayaküstü sohbet etti
Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi, liderler ayaküstü sohbet etti
Sputnik Türkiye
Çin'in Tianjin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi. Liderler ayaküstü sohbet etti. 31.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-31T15:22+0300
2025-08-31T15:22+0300
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098958411_17:0:3658:2048_1920x0_80_0_0_f9020b17ca4beb388cd3364779b2160b.jpg
Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeği öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi. Dünya liderleri fotoğraf çekimi öncesi ayaküstü sohbet etti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan aile fotoğrafında yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile selamlaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/putin-tianjinde-sio-zirvesi-katilimcilari-icin-duzenlenen-karsilama-torenine-katildi-1098957900.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098958411_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_0f4256d76cd61c004cd1aae5f5db54a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi, liderler ayaküstü sohbet etti

15:22 31.08.2025
© AA / TCCB / Murat KulaŞİÖ Zirvesi
ŞİÖ Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
© AA / TCCB / Murat Kula
Abone ol
Çin'in Tianjin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi. Liderler ayaküstü sohbet etti.
Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeği öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi.
© AA / TCCB / Murat KulaŞİÖ Zirvesi
ŞİÖ Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
ŞİÖ Zirvesi
© AA / TCCB / Murat Kula
Dünya liderleri fotoğraf çekimi öncesi ayaküstü sohbet etti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan aile fotoğrafında yer aldı.
© AA / TCCB / Murat KulaŞİÖ Zirvesi
ŞİÖ Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
ŞİÖ Zirvesi
© AA / TCCB / Murat Kula
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile selamlaştı.
© AA / TCCB / Murat KulaŞİÖ Zirvesi
ŞİÖ Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
ŞİÖ Zirvesi
© AA / TCCB / Murat Kula
Putin, Şi ve Eşi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
DÜNYA
Putin, Tianjin'de ŞİÖ Zirvesi katılımcıları için düzenlenen karşılama törenine katıldı
15:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала