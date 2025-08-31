https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/sanghay-isbirligi-orgutu-liderler-zirvesinde-aile-fotografi-cekildi-liderler-ayakustu-sohbet-etti-1098960040.html
Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi, liderler ayaküstü sohbet etti
Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi, liderler ayaküstü sohbet etti
Çin'in Tianjin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi. Liderler ayaküstü sohbet etti.
Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeği öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi. Dünya liderleri fotoğraf çekimi öncesi ayaküstü sohbet etti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan aile fotoğrafında yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile selamlaştı.
