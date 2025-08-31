https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/putin-tianjinde-sio-zirvesi-katilimcilari-icin-duzenlenen-karsilama-torenine-katildi-1098957900.html

Putin, Tianjin'de ŞİÖ Zirvesi katılımcıları için düzenlenen karşılama törenine katıldı

Putin, Tianjin'de ŞİÖ Zirvesi katılımcıları için düzenlenen karşılama törenine katıldı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Tianjin'de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin katılımcıları için düzenlenen karşılama törenine katıldı. 31.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-31T15:01+0300

2025-08-31T15:01+0300

2025-08-31T15:21+0300

dünya

rusya

vladimir putin

çin

şi cinping

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

peng liyuan

asya & pasifik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098957666_0:0:807:455_1920x0_80_0_0_9deae8db9653550abf63784a4792f886.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Tianjin kentinde ŞİÖ ülkelerinin heyet başkanları için düzenlenen karşılama törenine katıldı.Rus lider, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve eşi Peng Liyuan tarafından bizzat karşılandı.Putin ve Şi Jinping, birbirlerini el sıkışarak selamladı.Çin Merkez Televizyonu'nun bildirdiği üzere, Çin lideri ve eşi, zirve katılımcılarına karşılama yemeği verdi.Karşılama yemeği, Tianjin'deki Meijiang Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi.Resmi program, 1 Eylül'de Çin lideri Şi'nin ŞİÖ üye ülkelerinden meslektaşlarına yapacağı karşılama töreniyle başlayacak. Ardından, örgütün 2024-2025 faaliyet sonuçlarının özetleneceği, birliğin güçlendirilmesi, gerekli modernizasyonu, siyasi, güvenlik, ekonomi ve insani bağlar alanlarında işbirliğinin teşviki ve güncel uluslararası sorunların ele alınacağı Devlet Başkanları Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.Yaklaşık 20 belge liderlerin onayına sunulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/putin-cinli-mevkidasi-sinin-daveti-ile-dort-gunluk-ziyaret-icin-cine-geldi-1098950808.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), peng liyuan, asya & pasifik