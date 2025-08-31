Türkiye
Putin, Tianjin'de ŞİÖ Zirvesi katılımcıları için düzenlenen karşılama törenine katıldı
Putin, Tianjin'de ŞİÖ Zirvesi katılımcıları için düzenlenen karşılama törenine katıldı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Tianjin'de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin katılımcıları için düzenlenen karşılama törenine katıldı. 31.08.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Tianjin kentinde ŞİÖ ülkelerinin heyet başkanları için düzenlenen karşılama törenine katıldı.Rus lider, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve eşi Peng Liyuan tarafından bizzat karşılandı.Putin ve Şi Jinping, birbirlerini el sıkışarak selamladı.Çin Merkez Televizyonu'nun bildirdiği üzere, Çin lideri ve eşi, zirve katılımcılarına karşılama yemeği verdi.Karşılama yemeği, Tianjin'deki Meijiang Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi.Resmi program, 1 Eylül'de Çin lideri Şi'nin ŞİÖ üye ülkelerinden meslektaşlarına yapacağı karşılama töreniyle başlayacak. Ardından, örgütün 2024-2025 faaliyet sonuçlarının özetleneceği, birliğin güçlendirilmesi, gerekli modernizasyonu, siyasi, güvenlik, ekonomi ve insani bağlar alanlarında işbirliğinin teşviki ve güncel uluslararası sorunların ele alınacağı Devlet Başkanları Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.Yaklaşık 20 belge liderlerin onayına sunulacak.
rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), peng liyuan, asya & pasifik
rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), peng liyuan, asya & pasifik

Putin, Tianjin'de ŞİÖ Zirvesi katılımcıları için düzenlenen karşılama törenine katıldı

15:01 31.08.2025 (güncellendi: 15:21 31.08.2025)
© Sputnik / Сергей БобылевPutin, Şi ve Eşi
Putin, Şi ve Eşi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Rusya lideri Putin, Tianjin'de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin katılımcıları için düzenlenen karşılama törenine katıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Tianjin kentinde ŞİÖ ülkelerinin heyet başkanları için düzenlenen karşılama törenine katıldı.
Rus lider, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve eşi Peng Liyuan tarafından bizzat karşılandı.
Putin ve Şi Jinping, birbirlerini el sıkışarak selamladı.
Çin Merkez Televizyonu'nun bildirdiği üzere, Çin lideri ve eşi, zirve katılımcılarına karşılama yemeği verdi.
Karşılama yemeği, Tianjin'deki Meijiang Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi.
Resmi program, 1 Eylül'de Çin lideri Şi'nin ŞİÖ üye ülkelerinden meslektaşlarına yapacağı karşılama töreniyle başlayacak. Ardından, örgütün 2024-2025 faaliyet sonuçlarının özetleneceği, birliğin güçlendirilmesi, gerekli modernizasyonu, siyasi, güvenlik, ekonomi ve insani bağlar alanlarında işbirliğinin teşviki ve güncel uluslararası sorunların ele alınacağı Devlet Başkanları Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.
Yaklaşık 20 belge liderlerin onayına sunulacak.
Putin, Çinli mevkidaşı Şi'nin daveti ile dört günlük ziyaret için Çin'e geldi
10:35
