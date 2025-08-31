https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/putin-cinli-mevkidasi-sinin-daveti-ile-dort-gunluk-ziyaret-icin-cine-geldi-1098950808.html

Putin, Çinli mevkidaşı Şi'nin daveti ile dört günlük ziyaret için Çin'e geldi

Putin, Çinli mevkidaşı Şi'nin daveti ile dört günlük ziyaret için Çin'e geldi

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Çinli mevkidaşı Şi'nin daveti üzerine Çin'e geldi. Putin'in ziyareti 3 Eylül'e kadar sürecek. 31.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-31T10:35+0300

2025-08-31T10:35+0300

2025-08-31T10:53+0300

dünya

rusya

vladimir putin

çin

şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

davet

şi̇ö

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098950583_0:0:793:446_1920x0_80_0_0_2763d5bdabe213369f4f291a759e2cf0.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Çin'in Tianjin kentine geldi. Rus lider, kırmızı halı ve onur kıtasıyla karşılandı.Putin, burada düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılacak ve yabancı liderlerle ikili görüşmelerin yanı sıra Moğolistan ve Çin liderleriyle üçlü görüşmeler gerçekleştirecek. Rus liderin bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.Rus lider ayrıca, militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü dolayısıyla Pekin'de düzenlenecek etkinliklerinin baş konuğu olacak.Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Putin, ülke içinde Çin plakalı Aurus marka otomobiliyle seyahat edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/cumhurbaskani-erdogan-ve-rus-lider-putin-cinde-bir-araya-gelecek-1098926682.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, davet, şi̇ö, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)