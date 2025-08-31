Türkiye
Putin, Çinli mevkidaşı Şi'nin daveti ile dört günlük ziyaret için Çin'e geldi
Putin, Çinli mevkidaşı Şi'nin daveti ile dört günlük ziyaret için Çin'e geldi
Rusya lideri Putin, Çinli mevkidaşı Şi'nin daveti üzerine Çin'e geldi. Putin'in ziyareti 3 Eylül'e kadar sürecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Çin'in Tianjin kentine geldi. Rus lider, kırmızı halı ve onur kıtasıyla karşılandı.Putin, burada düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılacak ve yabancı liderlerle ikili görüşmelerin yanı sıra Moğolistan ve Çin liderleriyle üçlü görüşmeler gerçekleştirecek. Rus liderin bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.Rus lider ayrıca, militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü dolayısıyla Pekin'de düzenlenecek etkinliklerinin baş konuğu olacak.Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Putin, ülke içinde Çin plakalı Aurus marka otomobiliyle seyahat edecek.
10:35 31.08.2025 (güncellendi: 10:53 31.08.2025)
Rusya lideri Putin, Çinli mevkidaşı Şi'nin daveti üzerine Çin'e geldi. Putin'in ziyareti 3 Eylül'e kadar sürecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Çin'in Tianjin kentine geldi. Rus lider, kırmızı halı ve onur kıtasıyla karşılandı.
Putin, burada düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılacak ve yabancı liderlerle ikili görüşmelerin yanı sıra Moğolistan ve Çin liderleriyle üçlü görüşmeler gerçekleştirecek. Rus liderin bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
Rus lider ayrıca, militarist Japonya'ya karşı kazanılan zaferin ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü dolayısıyla Pekin'de düzenlenecek etkinliklerinin baş konuğu olacak.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Putin, ülke içinde Çin plakalı Aurus marka otomobiliyle seyahat edecek.
