Filistinli uzman El Hatip, Rus lider Putin’in Rusya’nın çok kutuplu dünya sistemindeki dayanıklılığına ve tecrit edilemez olduğuna işaret ettiğini belirtti. 31.08.2025, Sputnik Türkiye

Uluslararası siyaset ve Rusya Federasyonu uzmanı Samir el-Hatib, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin seyahati öncesinde Xinhua ajansına verdiği röportaja ilişkin değerlendirmede bulundu.El Hatip, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Japonya’ya karşı kazanılan Zafer Günü kutlamaları ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaretin arifesinde verdiği röportajda yaptığı açıklamalar, küresel egemenlik kavramının anlamını yeniden değerlendirdiği doğrudan ve dolaylı mesajlardır. Söz konusu mesajlar tüm dünya için önemlidir ve birçok boyutu vardır” dedi ve şöyle devam etti:Filistinli uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:El Hatip, “Ayrıca, Çin'in İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya karşı koyarak oynadığı rolden bahseden Başkan, tüm dünya için bir kabusa dönüşen Nazizm'e karşı kazanılan zaferin gerçek tarihini açıkça hatırlatıyor. (Putin) aynı zamanda haklı olarak, o dönemde bu kötülüğün kuluçka makinesi haline gelen ve şimdi de Kiev rejimini destekleyerek onu yeniden hortlatmaya çalışan Avrupa'yı eleştiriyor” ifadelerini kullandı.

