31.08.2025
Uluslararası siyaset ve Rusya Federasyonu uzmanı Samir el-Hatib, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin seyahati öncesinde Xinhua ajansına verdiği röportaja ilişkin değerlendirmede bulundu.El Hatip, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Japonya’ya karşı kazanılan Zafer Günü kutlamaları ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaretin arifesinde verdiği röportajda yaptığı açıklamalar, küresel egemenlik kavramının anlamını yeniden değerlendirdiği doğrudan ve dolaylı mesajlardır. Söz konusu mesajlar tüm dünya için önemlidir ve birçok boyutu vardır” dedi ve şöyle devam etti:Filistinli uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:El Hatip, “Ayrıca, Çin'in İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya karşı koyarak oynadığı rolden bahseden Başkan, tüm dünya için bir kabusa dönüşen Nazizm'e karşı kazanılan zaferin gerçek tarihini açıkça hatırlatıyor. (Putin) aynı zamanda haklı olarak, o dönemde bu kötülüğün kuluçka makinesi haline gelen ve şimdi de Kiev rejimini destekleyerek onu yeniden hortlatmaya çalışan Avrupa'yı eleştiriyor” ifadelerini kullandı.
Uluslararası siyaset ve Rusya Federasyonu uzmanı Samir el-Hatib, Sputnik’e demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin seyahati öncesinde Xinhua ajansına verdiği röportaja ilişkin değerlendirmede bulundu.
El Hatip, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Japonya’ya karşı kazanılan Zafer Günü kutlamaları ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaretin arifesinde verdiği röportajda yaptığı açıklamalar, küresel egemenlik kavramının anlamını yeniden değerlendirdiği doğrudan ve dolaylı mesajlardır. Söz konusu mesajlar tüm dünya için önemlidir ve birçok boyutu vardır” dedi ve şöyle devam etti:
Rus lider, Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin ‘eşi benzeri görülmemiş’ niteliğinden, karşılıklı ticaret hacminden, insani yardım alışverişlerinden ve stratejik ortaklıktan bahsetti. Ayrıca, çok kutuplu bir dünya sisteminin oluşumu da dahil olmak üzere bir dizi önemli noktaya odaklanarak, Rusya'nın dayanıklılığına ve onu tecrit edilemez olmasına işaret etti.
Filistinli uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Putin'in sözleri, yaptırımlara rağmen Çin ile ticaretin önemli ölçüde arttığını açıkça ortaya koyuyor ve bu, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin istikrarını yansıtıyor. Dahası, iki ülkenin karşılıklı anlaşmalarda ulusal para birimlerini kullanmaları, doların hakimiyetini ve bununla ilişkili Amerikan etkisini zayıflatıyor.
El Hatip, “Ayrıca, Çin'in İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya karşı koyarak oynadığı rolden bahseden Başkan, tüm dünya için bir kabusa dönüşen Nazizm'e karşı kazanılan zaferin gerçek tarihini açıkça hatırlatıyor. (Putin) aynı zamanda haklı olarak, o dönemde bu kötülüğün kuluçka makinesi haline gelen ve şimdi de Kiev rejimini destekleyerek onu yeniden hortlatmaya çalışan Avrupa'yı eleştiriyor” ifadelerini kullandı.