Putin, Çin ile ilişkileri değerlendirdi: 'Eşi benzeri görülmemiş seviyede'
Putin, Çin ile ilişkileri değerlendirdi: ‘Eşi benzeri görülmemiş seviyede’
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'e resmi ziyaretinden önce Xinhua ajansına verdiği röportajda Pekin ile ilişkileri ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ)... 30.08.2025
Röportajın tam metni Kremlin’in resmi internet sitesinde yayınlanırken Sputnik öne çıkan açıklamaları derledi.Rusya-Çin ilişkileriRusya lideri Vladimir Putin, Moskova ile Pekin arasındaki ekonomik ilişkilerin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını kaydederek şunu dedi:Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i de “dostum” olarak nitelendiren Putin, Şi’nin Mayıs ayında Rusya'ya yaptığı ziyaretin büyük başarıyla geçtiğini söyledi.Putin’in bu konuyla ilgili diğer açıklamaları şöyle:ŞİÖ’nün geleceğiÇin'deki zirvenin ardından, ŞİÖ'nün günümüz zorluklarına ve tehditlerine yanıt verme potansiyelini artırmasını umduklarını dile getiren Rus lider bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:‘2. Dünya Savaşı'nın sonuçları gözden geçiriliyor’Sovyetler Birliği ve Çin halklarının İkinci Dünya Savaşı'nda ana darbeyi üstlendiğini ve en ağır, en büyük insan kayıplarını yaşadığını kaydeden Putin bu konuyla ilgili şunu dedi:Putin'in Çin ziyareti 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, dünkü açıklamasında, ülke liderinin Tianjin'deki ŞİÖ Zirvesi’ne, ardından da Pekin'de Çin halkının Japon işgalcilerine karşı direniş savaşında zaferinin 80. yılıyla ilgili etkinliklere katılacağını bildirdi. Putin, Pekin’de Çin Başkanı Şi Cinping ile görüşecek, ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Pervizkian da dahil ondan fazla ikili görüşme yapacak.
Putin, Çin ile ilişkileri değerlendirdi: ‘Eşi benzeri görülmemiş seviyede’

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'e resmi ziyaretinden önce Xinhua ajansına verdiği röportajda Pekin ile ilişkileri ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) geleceği ile ilgili görüşlerini paylaştı.
Röportajın tam metni Kremlin’in resmi internet sitesinde yayınlanırken Sputnik öne çıkan açıklamaları derledi.

Rusya-Çin ilişkileri

Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova ile Pekin arasındaki ekonomik ilişkilerin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını kaydederek şunu dedi:
2021 yılından bu yana ticaret hacmindeki büyüme yaklaşık 100 milyar dolara ulaştı. İkili ticaret hacmi açısından Çin, Rusya için tartışmasız lider konumunda ve geçen yıl Rusya, Çin'in dış ticaret ortakları arasında beşinci sırada yer aldı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i de “dostum” olarak nitelendiren Putin, Şi’nin Mayıs ayında Rusya'ya yaptığı ziyaretin büyük başarıyla geçtiğini söyledi.
Putin’in bu konuyla ilgili diğer açıklamaları şöyle:
Moskova ve Pekin, temel uluslararası konularda benzer görüşlere sahip.
Rusya ve Çin arasındaki stratejik ilişkiler, yalnızca Avrasya'da değil, tüm dünyada istikrar sağlayan bir faktör.
Avrasya'nın iki büyük gücü olarak, gerek ortak kıtamızda olsun, gerekse tüm dünyada olsun, güncel zorlukları ve tehditleri göz ardı edemeyiz.
Görüşme sırasında, ikili gündemin tüm yönleri, özellikle de siyaset ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin ele alınması planlanıyor.
Çin için, ülkenin başında Şi Cinping gibi birinin olması son derece önemli. Şi gerçek bir lider ve iradeli bir yönetici.
Rusya, Çin liderinin ikili ilişkileri her açıdan geliştirme konusundaki samimi arzusuna büyük değer veriyor.
Moskova ve Pekin'in Birleşmiş Milletler (BM), ŞİÖ ve BRICS kapsamındaki işbirliği, küresel politikanın önemli bir faktörü.
Rusya ve Çin arasındaki işbirliği, G20 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) çalışmalarına olumlu katkılarda bulundu.
Rusya ve Çin, BM'nin reformunu destekliyor ve Küresel Güney ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi'ne dahil edilmesini savunuyor.
Moskova ve Pekin, finansal araçların tüm ülkeler için eşit şekilde erişilebilir olması için IMF ve Dünya Bankası reformlarını destekliyor.
İki ülke arasındaki ticarette dolar ve euro'nun payı istatistiksel hata seviyesine düştü.

ŞİÖ’nün geleceği

Çin'deki zirvenin ardından, ŞİÖ'nün günümüz zorluklarına ve tehditlerine yanıt verme potansiyelini artırmasını umduklarını dile getiren Rus lider bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Bildiğiniz gibi, Çin'in dönem başkanı olarak organize ettiği ŞİÖ zirvesinin yapılacağı Tianjin'i büyük bir memnuniyetle tekrar ziyaret edeceğim. Önümüzdeki zirvenin sonucu olarak örgütün ek bir güçlü ivme kazanmasını, modern meydan okumalara ve tehditlere karşı tepki verme potansiyelini artırmasını ve ortak Avrasya coğrafyamızda dayanışmayı güçlendirmesini umuyoruz.

‘2. Dünya Savaşı'nın sonuçları gözden geçiriliyor’

Sovyetler Birliği ve Çin halklarının İkinci Dünya Savaşı'nda ana darbeyi üstlendiğini ve en ağır, en büyük insan kayıplarını yaşadığını kaydeden Putin bu konuyla ilgili şunu dedi:
İşgalcilere karşı mücadelenin en büyük yükünü çeken, Nazizm ve militarizme karşı zaferde başrolü oynayan ülkelerimizin vatandaşlarıydı.
Moskova ve Pekin, 2. Dünya Savaşı tarihini çarpıtma ve Nazileri, militaristleri ve onların işbirlikçilerini yüceltme girişimlerini şiddetle kınıyor.
Batı ülkelerinin bir kısmında, 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları fiilen yeniden değerlendiriliyor ve tarihi gerçekler tahrif ediliyor.
Böyle tehlikeli eğilimlerin temelinde, mevcut Batı elitlerinin seleflerinin doğrudan suçunu hatırlamak istememesi, kendi tarihindeki utanç verici sayfaları silmek istemeleri, intikamcılık ve neonazizmi teşvik etme niyeti yatıyor. Tarih gerçekleri, siyasi konjonktüre hizmet etme amacıyla tahrif ediliyor ve görmezden geliniyor.
Uydurulmuş Rus ve Çin tehditleri bahanesiyle Japon militarizmi yeniden canlandırılıyor ve Almanya da dahil olmak üzere Avrupa'da kıtanın yeniden militarizasyonuna doğru bir yol izleniyor.
Putin'in Çin ziyareti 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, dünkü açıklamasında, ülke liderinin Tianjin'deki ŞİÖ Zirvesi’ne, ardından da Pekin'de Çin halkının Japon işgalcilerine karşı direniş savaşında zaferinin 80. yılıyla ilgili etkinliklere katılacağını bildirdi. Putin, Pekin’de Çin Başkanı Şi Cinping ile görüşecek, ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Pervizkian da dahil ondan fazla ikili görüşme yapacak.
