Putin, Çin ile ilişkileri değerlendirdi: ‘Eşi benzeri görülmemiş seviyede’

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'e resmi ziyaretinden önce Xinhua ajansına verdiği röportajda Pekin ile ilişkileri ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ)... 30.08.2025, Sputnik Türkiye

Röportajın tam metni Kremlin’in resmi internet sitesinde yayınlanırken Sputnik öne çıkan açıklamaları derledi.Rusya-Çin ilişkileriRusya lideri Vladimir Putin, Moskova ile Pekin arasındaki ekonomik ilişkilerin eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığını kaydederek şunu dedi:Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i de “dostum” olarak nitelendiren Putin, Şi’nin Mayıs ayında Rusya'ya yaptığı ziyaretin büyük başarıyla geçtiğini söyledi.Putin’in bu konuyla ilgili diğer açıklamaları şöyle:ŞİÖ’nün geleceğiÇin'deki zirvenin ardından, ŞİÖ'nün günümüz zorluklarına ve tehditlerine yanıt verme potansiyelini artırmasını umduklarını dile getiren Rus lider bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:‘2. Dünya Savaşı'nın sonuçları gözden geçiriliyor’Sovyetler Birliği ve Çin halklarının İkinci Dünya Savaşı'nda ana darbeyi üstlendiğini ve en ağır, en büyük insan kayıplarını yaşadığını kaydeden Putin bu konuyla ilgili şunu dedi:Putin'in Çin ziyareti 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, dünkü açıklamasında, ülke liderinin Tianjin'deki ŞİÖ Zirvesi’ne, ardından da Pekin'de Çin halkının Japon işgalcilerine karşı direniş savaşında zaferinin 80. yılıyla ilgili etkinliklere katılacağını bildirdi. Putin, Pekin’de Çin Başkanı Şi Cinping ile görüşecek, ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Pervizkian da dahil ondan fazla ikili görüşme yapacak.

