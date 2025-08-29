https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/cumhurbaskani-erdogan-ve-rus-lider-putin-cinde-bir-araya-gelecek-1098926682.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus Lider Putin, Çin'de bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus Lider Putin, Çin'de bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin Çin ziyaretinde ŞİÖ Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeshkian, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmeler yapacak.70'ten fazla ülkeden temsilcilerin katılacağı zirvede Putin, 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Çin’de bulunacak. Ziyaret kapsamında Tianjin’deki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak. Ayrıca Pekin’de, Çin Halkının Japon Saldırganlığına ve II. Dünya Savaşı’na Karşı Direniş Zaferi’nin 80. yıl dönümü için düzenlenen anma törenlerine iştirak edecek.Pekin'deki görüşmelere katılacak Rus heyetinde üç başbakan yardımcısı ve 10'dan fazla bakan yer alacak. Ayrıca, devlet şirketlerinin başkanları ve büyük iş dünyasının temsilcileri de Rusya ve Çin liderleri arasındaki görüşmelere katılacak.

2025

