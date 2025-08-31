https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/parkta-oynayan-cocuklari-yerden-yere-vuran-zanli-adli-kontrol-sartiyla-serbest-kaldi-1098960671.html

Parkta oynayan çocukları yerden yere vuran zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir parkta 2 çocuğu darbeden şüpheli dün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31.08.2025, Sputnik Türkiye

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir parkta 2 çocuğu darbeden şüpheli dün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Mevlana Mahallesi'nde Yusuf K. (53), dün çocuk parkında oyun oynayan 8 yaşındaki Ömer E. ile 6 yaşındaki Ömer E.I'yı henüz bilinmeyen nedenle darp etmiş olay güvenlik kamerasına yansımıştı. Olay sonrası harekete geçen polis, şüpheli Yusuf K.’yi kısa sürede gözaltına aldı. Şüpheli, hakkında "kasten yaralama" suçundan tahkikat başlatılıp, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Yaralanan 2 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ömer E'nin sol omzunda kırık olduğu belirlendi.

