İsrail Başbakanı Netanyahu: Nasır Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıyı trajik bir kaza olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasır Hastanesi’ne düzenlenen saldırı nedeniyle mesaj yayımladı.Netanyahu mesajında, “İsrail, bugün Gazze’deki Nasır Hastanesi’nde meydana gelen trajik kazadan dolayı derin üzüntü duymaktadır. Gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer veriyoruz. Askeri yetkililer kapsamlı bir soruşturma yürütüyor” ifadelerini kullandı.İsrail ordusu sabah saatlerinde hastaneye üst üste iki saldırı gerçekleştirmiş, ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Görüntülerde, ilk saldırının ardından ölü ve yaralıları tahliye etmeye çalışan sivil ekiplerle gazetecilerin hedef alındığı görülmüştü. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 5’i gazeteci, 5’i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

