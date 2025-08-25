Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu: Nasır Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Nasır Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz
dünya
ortadoğu
gazze
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail parlamentosu (knesset)
i̇srail ordusu
i̇srail-filistin sorunu
saldırı
bombalı saldırı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasır Hastanesi’ne düzenlenen saldırı nedeniyle mesaj yayımladı.Netanyahu mesajında, “İsrail, bugün Gazze’deki Nasır Hastanesi’nde meydana gelen trajik kazadan dolayı derin üzüntü duymaktadır. Gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer veriyoruz. Askeri yetkililer kapsamlı bir soruşturma yürütüyor” ifadelerini kullandı.İsrail ordusu sabah saatlerinde hastaneye üst üste iki saldırı gerçekleştirmiş, ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Görüntülerde, ilk saldırının ardından ölü ve yaralıları tahliye etmeye çalışan sivil ekiplerle gazetecilerin hedef alındığı görülmüştü. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 5’i gazeteci, 5’i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
gazze
i̇srail
ortadoğu, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail-filistin sorunu, saldırı, bombalı saldırı
İsrail Başbakanı Netanyahu: Nasır Hastanesi'nde meydana gelen trajik kazadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz

23:07 25.08.2025
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’ne düzenlenen saldırıyı trajik bir kaza olarak nitelendirdi. Netanyahu, saldırı nedeniyle üzüntü duyulduğunu paylaştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasır Hastanesi’ne düzenlenen saldırı nedeniyle mesaj yayımladı.
Netanyahu mesajında, “İsrail, bugün Gazze’deki Nasır Hastanesi’nde meydana gelen trajik kazadan dolayı derin üzüntü duymaktadır. Gazetecilerin, sağlık personelinin ve tüm sivillerin çalışmalarına değer veriyoruz. Askeri yetkililer kapsamlı bir soruşturma yürütüyor” ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu sabah saatlerinde hastaneye üst üste iki saldırı gerçekleştirmiş, ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Görüntülerde, ilk saldırının ardından ölü ve yaralıları tahliye etmeye çalışan sivil ekiplerle gazetecilerin hedef alındığı görülmüştü. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 5’i gazeteci, 5’i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
