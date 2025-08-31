https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/kamu-arazisine-ekim-yapiyorsaniz-dikkat-ciftci-kayit-sistemi-degisti-basvurular-yarin-basliyor-1098952124.html
Kamu arazisine ekim yapıyorsanız dikkat: Çiftçi Kayıt Sistemi değişti, başvurular yarın başlıyor
Kamu arazisine ekim yapıyorsanız dikkat: Çiftçi Kayıt Sistemi değişti, başvurular yarın başlıyor
31.08.2025
Arazilerin sulama durumları, kira işlemleri ve ürün değişikliği bilgilerinin belgelendirilme işlemlerine dair düzenleme yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, değişiklikle mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesinin bulunmaması durumunda "taahhütname" ile başvuru yapabilecek.
Kamu arazilerine "taahhütname" ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmeleri için kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekecek.
Çiftçiler, belirtilen süre dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonunca değerlendirilebilecek.
Üretim bilgilerinde Bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde resen düzeltmeler yapılabilecek.
Arazinin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları, her yıl 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilebilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek.
Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün varsa kira sözleşmesi ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek. 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, yarın başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek.
Yönetmelik, yarın yürürlüğe girecek.