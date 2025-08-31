https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/kamu-arazisine-ekim-yapiyorsaniz-dikkat-ciftci-kayit-sistemi-degisti-basvurular-yarin-basliyor-1098952124.html

Kamu arazisine ekim yapıyorsanız dikkat: Çiftçi Kayıt Sistemi değişti, başvurular yarın başlıyor

Kamu arazisine ekim yapıyorsanız dikkat: Çiftçi Kayıt Sistemi değişti, başvurular yarın başlıyor

Sputnik Türkiye

Arazilerin sulama durumları, kira işlemleri ve ürün değişikliği bilgilerinin belgelendirilme işlemlerine dair düzenleme yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığınca... 31.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-31T11:50+0300

2025-08-31T11:50+0300

2025-08-31T11:50+0300

türki̇ye

çiftçiler

çiftçi kayıt sistemi

resmi gazete

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098117848_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b8ce6ea45a6fbe5bde660486a8d16fe3.jpg

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, değişiklikle mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesinin bulunmaması durumunda "taahhütname" ile başvuru yapabilecek.Kamu arazilerine "taahhütname" ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmeleri için kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekecek.Çiftçiler, belirtilen süre dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonunca değerlendirilebilecek.Üretim bilgilerinde Bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde resen düzeltmeler yapılabilecek.Arazinin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları, her yıl 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilebilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek.Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün varsa kira sözleşmesi ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek. 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, yarın başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek.Yönetmelik, yarın yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/tarim-bakanligi-kanserojen-iddiasina-son-noktayi-koydu--o-urun-turkiyeye-degil-italyaya-ait--1098227998.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çiftçiler, çiftçi kayıt sistemi , resmi gazete