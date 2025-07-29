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Tarım Bakanlığı zeytinyağında kanserojen iddiasına son noktayı koydu: 'O ürün Türkiye'ye değil İtalya'ya ait'
Tarım Bakanlığı zeytinyağında kanserojen iddiasına son noktayı koydu: 'O ürün Türkiye'ye değil İtalya'ya ait'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı Fransa'da kanserojen madde bulunduğu iddiasıyla toplatılma kararı verilen Kavak marka ürünün Türkiye'ye ait olmadığını, o üründeki... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T18:03+0300
2025-07-29T18:09+0300
ekonomi̇
kavak
fransa
zeytinyağı
i̇talya
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytinyağı tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'den Fransa'ya ihraç edilen Kavak markalı zeytinyağında yasal sınırın 6 katı kanserojen madde bulunduğu ve ürünün raflardan toplatıldığı" yönünde haberlerle ilgili yapılan açıklamada, ürünün Türkiye menşeli olmadığı ve ürün borkodunun da İtalya'ya ait olduğu belirtildiTürkiye'ye bildirim yapılmadıBakanlığın konuyu ivedilikle ve detaylı biçimde incelediğine işaret edilen açıklamada, "Fransa yetkili makamları veya Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden Türkiye'ye herhangi resmi bildirim yapılmamıştır. Geri çağırma duyurusunda ürünün Türkiye menşeli olduğuna dair hiçbir ifade veya belge yer almamaktadır" ifadeleri kullanıldı.Barkod İtalya’ya aitAçıklamada, ürüne ait "8011845300554" nolu GTIN (barkod) numarasının ve "801" ile başlayan barkodların İtalya'ya ait olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:"Türkiye menşeli ürünler 869 ile başlamaktadır. Bakanlığımız kayıtları incelendiğinde, Kavak markalı zeytin pirinası yağına herhangi bir ihracat sağlık sertifikası düzenlenmediği tespit edilmiştir. Ayrıca, hem AB hem de Türkiye mevzuatında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) limiti kilogram başına 10 mg olarak belirlenmiştir. Türkiye'de üretilen zeytinyağı ve bitkisel yağlarda yapılan resmi kontrollerde, limitin üzerinde hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Bakanlık olarak tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimi için denetimleri aralıksız sürdürüyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/almanyaya-gonderilen-narlarda-yuksek-pestisit-tespit-edildi-urunler-piyasadan-toplatildi--1092681824.html
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kavak, fransa, zeytinyağı, i̇talya, tarım ve orman bakanlığı
kavak, fransa, zeytinyağı, i̇talya, tarım ve orman bakanlığı

Tarım Bakanlığı zeytinyağında kanserojen iddiasına son noktayı koydu: 'O ürün Türkiye'ye değil İtalya'ya ait'

18:03 29.07.2025 (güncellendi: 18:09 29.07.2025)
© AAZeytinyağı
Zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı Fransa'da kanserojen madde bulunduğu iddiasıyla toplatılma kararı verilen Kavak marka ürünün Türkiye'ye ait olmadığını, o üründeki barkod kodunun İtalya'yı gösterdiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytinyağı tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'den Fransa'ya ihraç edilen Kavak markalı zeytinyağında yasal sınırın 6 katı kanserojen madde bulunduğu ve ürünün raflardan toplatıldığı" yönünde haberlerle ilgili yapılan açıklamada, ürünün Türkiye menşeli olmadığı ve ürün borkodunun da İtalya'ya ait olduğu belirtildi

Türkiye'ye bildirim yapılmadı

Bakanlığın konuyu ivedilikle ve detaylı biçimde incelediğine işaret edilen açıklamada, "Fransa yetkili makamları veya Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden Türkiye'ye herhangi resmi bildirim yapılmamıştır. Geri çağırma duyurusunda ürünün Türkiye menşeli olduğuna dair hiçbir ifade veya belge yer almamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Barkod İtalya’ya ait

Açıklamada, ürüne ait "8011845300554" nolu GTIN (barkod) numarasının ve "801" ile başlayan barkodların İtalya'ya ait olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Türkiye menşeli ürünler 869 ile başlamaktadır. Bakanlığımız kayıtları incelendiğinde, Kavak markalı zeytin pirinası yağına herhangi bir ihracat sağlık sertifikası düzenlenmediği tespit edilmiştir. Ayrıca, hem AB hem de Türkiye mevzuatında polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) limiti kilogram başına 10 mg olarak belirlenmiştir. Türkiye'de üretilen zeytinyağı ve bitkisel yağlarda yapılan resmi kontrollerde, limitin üzerinde hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Bakanlık olarak tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimi için denetimleri aralıksız sürdürüyoruz."
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