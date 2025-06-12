https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/yemek-kartlari-markette-gecerli-mi-prim-kesintisi-olacak-mi-danistay-tartismalara-son-noktayi-koydu-1096965826.html
Yemek kartları markette geçerli mi? Prim kesintisi olacak mı? Danıştay tartışmalara son noktayı koydu
Yemek kartları markette geçerli mi? Prim kesintisi olacak mı? Danıştay tartışmalara son noktayı koydu
Sputnik Türkiye
Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, uzun süredir tartışılan yemek kartlarının kullanımı ve sigorta primine tabi olup olmadığı konusuna netlik kazandırdı... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T09:29+0300
2025-06-12T09:29+0300
2025-06-12T09:29+0300
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yemek kartı
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danıştay
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Danıştay, yemek kartlarının hangi alanlarda kullanılabileceği ve prime esas kazançtan sayılıp sayılmayacağı konusundaki belirsizlikleri giderecek önemli bir karara imza attı. Karara göre, işverenin çalışanına verdiği yemek kartı, çeki ya da kuponu, lokanta, restoran, market ve büfelerde kullanılması halinde ayni yardım kabul edilecek ve sigorta primi hesaplamasına dahil edilmeyecek.Yemek kartları nerelerde kullanılabilecek?Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığına göre, Danıştay’ın verdiği kararla birlikte yemek kartlarının kullanım alanları geniş yorumlandı. Kurul, “Beslenme, yalnızca lokanta ile sınırlı değildir; market ve büfelerden alınan besinlerle de karşılanabilir” ifadesini kullanarak, beslenme ihtiyacını gideren her yerde yemek kartlarının geçerli olabileceğini belirtti.Ayni yardım sayılacak, nakit sayılmayacakKararda ayrıca, yemek kartında yer alan bakiyenin nakit olarak çekilememesi ve nakit gibi her alanda kullanılmaması nedeniyle bu ödemelerin ayni yemek yardımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Böylelikle yemek kartı ile yapılan ödemeler nakit ödeme gibi sayılmayacak ve prime esas kazanca dahil edilmeyecek.Daha önce SGK, yayınladığı genelgeyle yemek kartlarının sadece beslenme amacıyla kullanılması şartıyla prim dışı tutulabileceğini açıklamıştı. Danıştay kararı da bu genelgeyle uyumlu olarak, yemek kartlarının marketlerde de geçerli olduğunu ve ayni yardım kapsamında olduğunu hükme bağladı.Market kullanımı serbest kalacakSonuç olarak, çalışanlara sağlanan yemek kartı, çeki ya da kuponuna yüklenen tutarlar, bugüne kadar olduğu gibi marketlerde kullanılmaya devam edilecek. Bu harcamalar nakdi ödeme sayılmayacak ve dolayısıyla sigorta primine tabi tutulamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/yemek-kartlarindaki-sgk-prim-muafiyeti-tartismalarina-danistay-son-noktayi-koydu-1096285893.html
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yemek kartı, market, danıştay, noyan doğan, sgk
yemek kartı, market, danıştay, noyan doğan, sgk
Yemek kartları markette geçerli mi? Prim kesintisi olacak mı? Danıştay tartışmalara son noktayı koydu
Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, uzun süredir tartışılan yemek kartlarının kullanımı ve sigorta primine tabi olup olmadığı konusuna netlik kazandırdı. Karara göre, yemek kartları sadece lokanta değil, market ve büfelerde de geçerli olacak ve bu ödemeler prime esas kazanca dahil edilmeyecek.
Danıştay, yemek kartlarının hangi alanlarda kullanılabileceği ve prime esas kazançtan sayılıp sayılmayacağı konusundaki belirsizlikleri giderecek önemli bir karara imza attı. Karara göre, işverenin çalışanına verdiği yemek kartı, çeki ya da kuponu, lokanta, restoran, market ve büfelerde kullanılması halinde ayni yardım kabul edilecek ve sigorta primi hesaplamasına dahil edilmeyecek.
Yemek kartları nerelerde kullanılabilecek?
Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığına göre, Danıştay’ın verdiği kararla birlikte yemek kartlarının kullanım alanları geniş yorumlandı. Kurul, “Beslenme, yalnızca lokanta ile sınırlı değildir; market ve büfelerden alınan besinlerle de karşılanabilir” ifadesini kullanarak, beslenme ihtiyacını gideren her yerde yemek kartlarının geçerli olabileceğini belirtti.
Ayni yardım sayılacak, nakit sayılmayacak
Kararda ayrıca, yemek kartında yer alan bakiyenin nakit olarak çekilememesi ve nakit gibi her alanda kullanılmaması nedeniyle bu ödemelerin ayni yemek yardımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Böylelikle yemek kartı ile yapılan ödemeler nakit ödeme gibi sayılmayacak ve prime esas kazanca dahil edilmeyecek.
Daha önce SGK, yayınladığı genelgeyle yemek kartlarının sadece beslenme amacıyla kullanılması şartıyla prim dışı tutulabileceğini açıklamıştı. Danıştay kararı da bu genelgeyle uyumlu olarak, yemek kartlarının marketlerde de geçerli olduğunu ve ayni yardım kapsamında olduğunu hükme bağladı.
Market kullanımı serbest kalacak
Sonuç olarak, çalışanlara sağlanan yemek kartı, çeki ya da kuponuna yüklenen tutarlar, bugüne kadar olduğu gibi marketlerde kullanılmaya devam edilecek. Bu harcamalar nakdi ödeme sayılmayacak ve dolayısıyla sigorta primine tabi tutulamayacak.