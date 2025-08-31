https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/formula-1-hollanda-gpyi-piastri-kazandi-takimin-emegi-cok-buyuk-1098964573.html

Formula 1 Hollanda GP’yi Piastri kazandı: 'Takımın emeği çok büyük'

Formula 1 Hollanda GP'yi Piastri kazandı: 'Takımın emeği çok büyük'

Formula 1 Hollanda Grand Prix’sinde McLaren pilotu Oscar Piastri, baştan sona lider götürdüğü yarışta zafere ulaştı. Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci... 31.08.2025, Sputnik Türkiye

Formula 1 Hollanda Grand Prix’sinde Oscar Piastri birinci olurken, ikinci Verstappen, üçüncü Hadjar oldu.Yarışın 64. turunda aracında çıkan sorun nedeniyle Lando Norris’in yarış dışı kalmasıyla Piastri, sezonun yedinci galibiyetini elde ederek Sürücüler Şampiyonası’nda 34 puan farkla zirveye yerleşti.Yarış sonrası açıklama yapan Piastri, “Yarışı kontrol ettiğimi hissettim, takımın emeği çok büyük. Norris için talihsiz bir son oldu. Ancak hala uzun bir yol var, biz de her şeyi adım adım ilerleteceğiz” ifadelerini kullandı.

