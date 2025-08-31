Formula 1 Hollanda GP’yi Piastri kazandı: 'Takımın emeği çok büyük'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/formula-1-hollanda-gpyi-piastri-kazandi-takimin-emegi-cok-buyuk-1098964573.html
Formula 1 Hollanda Grand Prix’sinde McLaren pilotu Oscar Piastri, baştan sona lider götürdüğü yarışta zafere ulaştı. Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci olurken, Racing Bulls Honda pilotu Isack Hadjar yarışı üçüncü bitirdi.
Formula 1 Hollanda Grand Prix’sinde Oscar Piastri birinci olurken, ikinci Verstappen, üçüncü Hadjar oldu.
Yarışın 64. turunda aracında çıkan sorun nedeniyle Lando Norris’in yarış dışı kalmasıyla Piastri, sezonun yedinci galibiyetini elde ederek Sürücüler Şampiyonası’nda 34 puan farkla zirveye yerleşti.
Yarış sonrası açıklama yapan Piastri, “Yarışı kontrol ettiğimi hissettim, takımın emeği çok büyük. Norris için talihsiz bir son oldu. Ancak hala uzun bir yol var, biz de her şeyi adım adım ilerleteceğiz” ifadelerini kullandı.