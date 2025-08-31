Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/formula-1-hollanda-gpyi-piastri-kazandi-takimin-emegi-cok-buyuk-1098964573.html
Formula 1 Hollanda GP’yi Piastri kazandı: 'Takımın emeği çok büyük'
Formula 1 Hollanda GP’yi Piastri kazandı: 'Takımın emeği çok büyük'
Sputnik Türkiye
Formula 1 Hollanda Grand Prix’sinde McLaren pilotu Oscar Piastri, baştan sona lider götürdüğü yarışta zafere ulaştı. Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci... 31.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-31T19:45+0300
2025-08-31T19:45+0300
spor
formula 1
yarış
yarışma programı
yarışma
hollanda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0f/1088043067_0:0:477:268_1920x0_80_0_0_97ec04795119df5bf56bac112c7fd357.jpg
Formula 1 Hollanda Grand Prix’sinde Oscar Piastri birinci olurken, ikinci Verstappen, üçüncü Hadjar oldu.Yarışın 64. turunda aracında çıkan sorun nedeniyle Lando Norris’in yarış dışı kalmasıyla Piastri, sezonun yedinci galibiyetini elde ederek Sürücüler Şampiyonası’nda 34 puan farkla zirveye yerleşti.Yarış sonrası açıklama yapan Piastri, “Yarışı kontrol ettiğimi hissettim, takımın emeği çok büyük. Norris için talihsiz bir son oldu. Ancak hala uzun bir yol var, biz de her şeyi adım adım ilerleteceğiz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/formula-1-macaristan-gpde-kazanan-lando-norris-oldu-1098339474.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0f/1088043067_43:0:435:294_1920x0_80_0_0_33313606e0151da9ba627bfdd8053136.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
formula 1, yarış, yarışma programı, yarışma, hollanda
formula 1, yarış, yarışma programı, yarışma, hollanda

Formula 1 Hollanda GP’yi Piastri kazandı: 'Takımın emeği çok büyük'

19:45 31.08.2025
© AAOscar Piastri
Oscar Piastri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2025
© AA
Abone ol
Formula 1 Hollanda Grand Prix’sinde McLaren pilotu Oscar Piastri, baştan sona lider götürdüğü yarışta zafere ulaştı. Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci olurken, Racing Bulls Honda pilotu Isack Hadjar yarışı üçüncü bitirdi.
Formula 1 Hollanda Grand Prix’sinde Oscar Piastri birinci olurken, ikinci Verstappen, üçüncü Hadjar oldu.
Yarışın 64. turunda aracında çıkan sorun nedeniyle Lando Norris’in yarış dışı kalmasıyla Piastri, sezonun yedinci galibiyetini elde ederek Sürücüler Şampiyonası’nda 34 puan farkla zirveye yerleşti.
Yarış sonrası açıklama yapan Piastri, “Yarışı kontrol ettiğimi hissettim, takımın emeği çok büyük. Norris için talihsiz bir son oldu. Ancak hala uzun bir yol var, biz de her şeyi adım adım ilerleteceğiz” ifadelerini kullandı.
Formula 1 yarış, araç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
SPOR
Formula 1 Macaristan GP'de kazanan Lando Norris oldu
3 Ağustos, 18:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала