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Formula 1 Macaristan GP'de kazanan Lando Norris oldu
Formula 1 Macaristan GP'de kazanan Lando Norris oldu
Sputnik Türkiye
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı. Yarışı takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T18:09+0300
2025-08-03T18:09+0300
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lando norris
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Macaristan Grand Prix'si Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde yapıldı.4.3 kilometrelik pistte 70 turun ardından McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris birinci oldu. Norris'in takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ikinci sırada yer aldı. Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise yarışı üçüncü tamamladı. Bu sonuçlarla McLaren, Macaristan Grand Prix'sinde güçlü bir performans sergilemiş oldu.
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lando norris, formula 1 (f1), yarış, son yarış, yarışma programı, yarışma, otomobil yarışçısı
lando norris, formula 1 (f1), yarış, son yarış, yarışma programı, yarışma, otomobil yarışçısı

Formula 1 Macaristan GP'de kazanan Lando Norris oldu

18:09 03.08.2025
© AAFormula 1 yarış, araç
Formula 1 yarış, araç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
© AA
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı. Yarışı takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci, Mercedes'ten George Russell ise üçüncü sırada tamamladı.
Macaristan Grand Prix'si Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde yapıldı.
4.3 kilometrelik pistte 70 turun ardından McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris birinci oldu. Norris'in takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ikinci sırada yer aldı. Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise yarışı üçüncü tamamladı.
Bu sonuçlarla McLaren, Macaristan Grand Prix'sinde güçlü bir performans sergilemiş oldu.
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