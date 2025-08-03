https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/formula-1-macaristan-gpde-kazanan-lando-norris-oldu-1098339474.html

Formula 1 Macaristan GP'de kazanan Lando Norris oldu

Formula 1 Macaristan GP'de kazanan Lando Norris oldu

Sputnik Türkiye

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı. Yarışı takım arkadaşı Oscar Piastri ikinci... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T18:09+0300

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Macaristan Grand Prix'si Budapeşte'deki Hungaroring Pisti'nde yapıldı.4.3 kilometrelik pistte 70 turun ardından McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris birinci oldu. Norris'in takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri ikinci sırada yer aldı. Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise yarışı üçüncü tamamladı. Bu sonuçlarla McLaren, Macaristan Grand Prix'sinde güçlü bir performans sergilemiş oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/formula-1-bu-hafta-var-mi-belcika-gp-hangi-kanalda-1098152075.html

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lando norris, formula 1 (f1), yarış, son yarış, yarışma programı, yarışma, otomobil yarışçısı