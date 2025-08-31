https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/erdogan-sanghay-isbirligi-orgutunun-liderler-zirvesi-icin-cinde-1098947683.html

Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin şehrinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. 31.08.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'de mevkidaşı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişiminin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemli olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Çin'in Tiencin şehrine geldi.Erdoğan'ı, Binhay Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından karşılandı.Erdoğan'a resmi ziyarette eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik ediyor.Erdoğan, bugün Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

