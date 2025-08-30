https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/cindeki-sio-zirvesi-kuresel-turbulans-ortaminda-stratejik-yakinlasma-1098939325.html
Çin’deki ŞİÖ Zirvesi: Küresel türbülans ortamında stratejik yakınlaşma
Çin’deki ŞİÖ Zirvesi: Küresel türbülans ortamında stratejik yakınlaşma
Çin'in Tianjin şehrinde 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Üye Ülkelerinin Liderleri Konseyi toplantısı yapılacak.
2025-08-30T14:49+0300
Bu yılki etkinlik, ŞİÖ tarihinde en büyük zirve olma özelliğini taşıyor. Yirmiden fazla ülkenin lideri ve 10 uluslararası kuruluşun başkanları katılımlarını teyit etti. ‘Şanghay ailesi’, dünya nüfusunun neredeyse yarısını ve dünya ekonomisinin dörtte birini temsil ediyor.Dönem başkanı Çin’in, Tianjin'deki zirvede, örgütün mali istikrarını güçlendirmek amacıyla özellikle ulusal para birimleriyle ödeme yapılması ve Batı'nın yaptırım baskısının etkilerini hafifletebilecek e-ticaret platformlarının yaygınlaştırılması yönünde teklifler sunması bekleniyor.Ekonomik işbirliğinin öncelikli alanları arasında ‘yeşil’ ekonominin ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi planları da yer alıyor. Bu girişimler, kısa vadeli jeopolitik hedeflerin ötesine geçerek ŞİÖ ülkelerinin ileri sektörlerde teknolojik bağımsızlık ve rekabet gücüne ulaşmaları için fırsatlar yaratıyor.Zirvenin iki temel belgesi olan Tianjin Deklarasyonu ve 2035 Şanghay İşbirliği Örgütü Kalkınma Stratejisi, güvenlik, ekonomik entegrasyon, kültürel değişim ve küresel yönetişimin reformu alanlarında ortak bir vizyon ortaya koyacak.Zirve katılımcılarının 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesini ve Birleşmiş Milletler'in kuruluşunu da kutlaması, ŞİÖ'nün daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya düzeninin oluşumuna katkıda bulunma arzusunu sembolize ediyor. Gündemin bu kısmı, ŞİÖ ülkelerine, çoğu zaman Batı yorumlarından farklı olan uluslararası hukuk ve tarihsel adalet meselelerine koordineli yaklaşımlar geliştirme fırsatı sunuyor.ŞİÖ, Avrasya'da eşit ve bölünmez bir güvenlik sisteminin inşasında mantıklı ve aranan bir katılımcı olarak öne çıkıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılında ŞİÖ'nün ana hatlarının tartışılmaya başlanmasını önerdi. Moskova'ya göre, ŞİÖ'nün temelinde yatan tarafsızlık ve başkalarının iç meselelerine karışmama ilkesi, onu bağımsız çok taraflı iş birliği için ideal bir platform haline getiriyor.Afrika, Ortadoğu ve Güneydoğu Asya'dan diyalog ortaklarını bir araya getirmeye çalışan ŞİÖ, Küresel Güney'de bir diplomasi merkezi olmayı hedefliyor. Türkiye ve Mısır gibi ŞİÖ'ye üye olmak isteyen ülkeler için Tianjin zirvesi, örgütün uygulamalarının bu ülkelerin çok taraflı işbirliği ve güvenlik hedefleriyle ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirmeleri için bir platform sağlayacak.Tianjin Zirvesi, jeopolitik gerginliklerin ve artan ticaret savaşlarının yaşandığı, etkili işbirliği mekanizmalarına duyulan ihtiyacın özellikle büyük olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.
