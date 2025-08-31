https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/cumhurbaskani-erdogan-pakistan-basbakani-serifle-bir-araya-geldi-1098956256.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin kentinde Pakistan... 31.08.2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Tiencin kentinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, ticaret, enerji, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında Türkiye ve Pakistan’ın işbirliğini geliştirme iradesini vurguladı.Türkiye’nin, Pakistan'la Kuzey Kıbrıs arasındaki ilişkilerin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki İsrail saldırılarına karşı iki ülkenin ortak duruş sergilediğini ifade etti. Ayrıca, Suriye’nin toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilmez olduğunun altını çizdi.

