https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/balikesirde-deprem-sindirgi-44-ile-sarsildi-1098856209.html

Balıkesir'de deprem: Sındırgı 4.4 ile sarsıldı

AFAD verilerine göre bugün saat 05:46'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.08.2025, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin yerin 10.12 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken ilk belirlemelere göre şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

