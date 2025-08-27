Balıkesir'de deprem: Sındırgı 4.4 ile sarsıldı

Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
AFAD verilerine göre bugün saat 05:46'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.08.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin yerin 10.12 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken ilk belirlemelere göre şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
AFAD verilerine göre bugün saat 05:46'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 10.12 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken ilk belirlemelere göre şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
