Balıkesir'de deprem: Sındırgı 4.4 ile sarsıldı
AFAD verilerine göre bugün saat 05:46'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T07:06+0300
son depremler
afad
balıkesir
sındırgı
deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin yerin 10.12 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken ilk belirlemelere göre şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
balıkesir
sındırgı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 10.12 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken ilk belirlemelere göre şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.