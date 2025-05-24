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Endonezya Meclis Başkanı: Rusya'nın nükleer enerjideki atılımı Endonezya için örnek teşkil ediyor
Endonezya Meclis Başkanı: Rusya'nın nükleer enerjideki atılımı Endonezya için örnek teşkil ediyor
Sputnik Türkiye
Endonezya Halk Danışma Meclisi Başkan Yardımcısı Eddy Suparno, Rusya'nın nükleer enerji alanındaki atılımının Endonezya için örnek teşkil ettiğini belirtti. 24.05.2025, Sputnik Türkiye
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Endonezya parlamentosunun internet sitesinde yer alan habere göre Suparno, Rusya'nın nükleer enerji santralleri ve yenilenebilir enerji alanındaki atılımının Endonezya için örnek teşkil ettiğini söyledi.Suparno, “Rusya, nükleer enerjiyi geliştirmesi sayesinde yenilenebilir enerji alanındaki atılımını tüm dünyaya gösterdi ve bu Endonezya'nın da benzer teknolojiler geliştirmesi için örnek teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.Rus devlet şirketi Rosatom'un zaman testinden geçen modüler nükleer santraller geliştirdiğini belirten Suparno, Endonezya ve Rusya'nın nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmasını gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/rosatom-baskani-lihacev-rusyanin-nukleer-kalkani-savunmaya-uygun-duzeyde-tutuyoruz-1096392299.html
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endonezya, rusya, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, teknoloji, rosatom
endonezya, rusya, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, teknoloji, rosatom

Endonezya Meclis Başkanı: Rusya'nın nükleer enerjideki atılımı Endonezya için örnek teşkil ediyor

23:20 24.05.2025
© Sputnik / Александр ГальперинRosatom Nükleer Santral inşaatı
Rosatom Nükleer Santral inşaatı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2025
© Sputnik / Александр Гальперин
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Endonezya Halk Danışma Meclisi Başkan Yardımcısı Eddy Suparno, Rusya'nın nükleer enerji alanındaki atılımının Endonezya için örnek teşkil ettiğini belirtti.
Endonezya parlamentosunun internet sitesinde yer alan habere göre Suparno, Rusya'nın nükleer enerji santralleri ve yenilenebilir enerji alanındaki atılımının Endonezya için örnek teşkil ettiğini söyledi.
Suparno, “Rusya, nükleer enerjiyi geliştirmesi sayesinde yenilenebilir enerji alanındaki atılımını tüm dünyaya gösterdi ve bu Endonezya'nın da benzer teknolojiler geliştirmesi için örnek teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.
Rus devlet şirketi Rosatom'un zaman testinden geçen modüler nükleer santraller geliştirdiğini belirten Suparno, Endonezya ve Rusya'nın nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmasını gerektiğini vurguladı.
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
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