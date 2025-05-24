https://anlatilaninotesi.com.tr/20250524/endonezya-meclis-baskani-rusyanin-nukleer-enerjideki-atilimi-endonezya-icin-ornek-teskil-ediyor-1096488169.html

Endonezya Meclis Başkanı: Rusya'nın nükleer enerjideki atılımı Endonezya için örnek teşkil ediyor

Endonezya Meclis Başkanı: Rusya'nın nükleer enerjideki atılımı Endonezya için örnek teşkil ediyor

Sputnik Türkiye

Endonezya Halk Danışma Meclisi Başkan Yardımcısı Eddy Suparno, Rusya'nın nükleer enerji alanındaki atılımının Endonezya için örnek teşkil ettiğini belirtti. 24.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-24T23:20+0300

2025-05-24T23:20+0300

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Endonezya parlamentosunun internet sitesinde yer alan habere göre Suparno, Rusya'nın nükleer enerji santralleri ve yenilenebilir enerji alanındaki atılımının Endonezya için örnek teşkil ettiğini söyledi.Suparno, “Rusya, nükleer enerjiyi geliştirmesi sayesinde yenilenebilir enerji alanındaki atılımını tüm dünyaya gösterdi ve bu Endonezya'nın da benzer teknolojiler geliştirmesi için örnek teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.Rus devlet şirketi Rosatom'un zaman testinden geçen modüler nükleer santraller geliştirdiğini belirten Suparno, Endonezya ve Rusya'nın nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmasını gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/rosatom-baskani-lihacev-rusyanin-nukleer-kalkani-savunmaya-uygun-duzeyde-tutuyoruz-1096392299.html

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endonezya, rusya, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, teknoloji, rosatom